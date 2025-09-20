Λογαριασμός
Exathlon: Η Stef εκτός παιχνιδιού και οι ομάδες ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με το Μεξικό

Δευτέρα έως Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ -  Η Stef αποχαιρέτησε την ομάδα της και το EXATHLON μετά από μία συγκλονιστική Μάχη Παραμονής

Exathlon

«Στεναχωριέμαι η αλήθεια είναι. Χαίρομαι που έζησα την εμπειρία αυτή, χαίρομαι που γνώρισα όλα τα παιδιά. Μέχρι εδώ ήταν το ταξίδι μου. Όταν ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Δεν έχω τίποτα δεδομένο γενικά στη ζωή μου. Πίστευα σε εμένα, δεν μου βγήκε. Για να είμαι εδώ σίγουρα δεν ήμουν η καλύτερη παίκτρια της ομάδας. Επομένως, δικαίως έχασα και δικαίως θα πάω σπίτι μου» με αυτά τα λόγια η Stef αποχαιρέτησε την ομάδα της και το EXATHLON μετά από μία συγκλονιστική Μάχη Παραμονής.

Exathlon

Στη διάρκεια αυτής της μάχης η Stef έκανε χρήση του Μεταλλίου Δύναμης που είχε κερδίσει για να έχει μία επιπλέον ζωή ενώ η Σταυρούλα Χρυσαειδή έδωσε το δικό της Μετάλλιο στην Μαίη Εμμανουηλίδου. Η Καρολίνα Καλύβα ξάφνιασε τις δύο ομάδες με τις επιδόσεις της στην αρένα. Ένας απρόσμενος για την ίδια συμπαραστάτης και υποστηρικτής σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.

Exathlon

Η ομάδα της Στεφανίας Γκλάρα στεναχωρήθηκε πολύ από αυτή την εξέλιξη περισσότερο από όλους όμως επηρεάστηκε η συγκάτοικός της, Μαίρη, ενώ η ίδια αποχωρώντας δήλωσε τη στήριξή της στις αδελφές Πετεινάρη. 

Exathlon

Οι δύο ομάδες τώρα στρέφουν το βλέμμα στη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου όπου τους περιμένει μία μεγάλη πρόκληση, μία αναμέτρηση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί, ένας αγώνας με την ομάδα του Μεξικού! 

Exathlon

Πηγή: skai.gr

