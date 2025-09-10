Exathlon: Ένα έπαθλο εμπειρίας και η επικοινωνία που όλοι επιθυμούν

Νέα αγωνίσματα και επιπλέον έπαθλα περιμένουν τους αθλητές του EXATHLON, στο νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Στο χθεσινό επεισόδιο οι νίκες μοιράστηκαν. Οι Μπλε κατέκτησαν το σημαντικό πλεονέκτημα του να στερήσουν props από τους στόχους των αντιπάλων τους και οι Πορτοκαλί έκαναν δική τους τη Βίλα για τρεις μέρες.

Ο αποψινός Αγώνας Επιβράβευσης θα φέρει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες για ένα έπαθλο εμπειρίας που θα τους κάνει να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά. Μπλε και Πορτοκαλί βάζουν τα δυνατά τους στην αρένα προκειμένου να… δραπετεύσουν για λίγο από την αγωνιστική καθημερινότητα.

Οι ήττες φέρνουν γκρίνιες… Η ηττημένη ομάδα προσπαθεί να καταλάβει τι πάει λάθος με τα ματσαρίσματα και πώς μπορεί να το διορθώσει. Στη διάρκεια της συζήτησης οι τόνοι ανεβαίνουν…

Το mini game που ακολουθεί οδηγεί στην πρώτη Επικοινωνία. Όποια ομάδα κυριαρχήσει στην πίστα, θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ακόμα όμως και μετά τη νίκη η ομαδικότητα είναι αυτή που μετράει. Κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν το ξεπεράσει, αυτομάτως, μειώνει τον χρόνο επικοινωνίας του συναθλητή του!

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Πηγή: skai.gr

