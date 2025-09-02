Οι Μπλε κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες και να νιώσουν «ασφάλεια» από το ενδεχόμενο της αποχώρησης, τουλάχιστον προσωρινά… Απόψε, στο νέο επεισόδιο του Exathlon στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, ένας δεύτερος Αγώνας Ασφαλείας δίνει την ευκαιρία στους Πορτοκαλί να κάνουν την ανατροπή, ώστε να μοιραστούν οι πιθανότητες της αποχώρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Ιωάννα Τζαβέλα και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης κρατούν πλέον στα χέρια τους το πρώτο Μετάλλιο Δύναμης του Exathlon και μπορούν, την πιο κρίσιμη στιγμή, να βοηθήσουν κάποιον ή τον εαυτό τους, σε έναν αγώνα Παραμονής.

Στο σπίτι των Ηττημένων μία νέα κόντρα ξεσπά ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη. Τι καταλογίζει ο Τάκης στον Πρίαμο;

Η Μάχη των Αστεριών φέρνει ξανά τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε μία νέα πίστα με ένα έπαθλο έκπληξη! Τι κρύβουν τα Αστέρια και ποια ομάδα θα επιστρέψει στο σπίτι της με ένα ξεχωριστό δώρο;

Ένας τραυματισμός θα θέσει εκτός Exathlon έναν αθλητή, πριν την ολοκλήρωση της συμμετοχής του. Ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει την ομάδα του απόψε;

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Ακολουθήστε το EXATHLON στα social media :

Instagram

TikTok

X

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.