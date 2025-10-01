Τα χθεσινά Play Offs ανέδειξαν τις τρεις τριάδες που θα κληθούν να μονομαχήσουν απόψε, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 21.00, στα Play Outs.

Δείτε trailer:

Από την πλευρά των γυναικών στα Play Outs συμμετέχουν: η Σταυρούλα Χρυσαειδή, η Καρολίνα Καλύβα και η Ιωάννα Τζαβέλα. Από την πλευρά των ανδρών στην ίδια θέση βρίσκονται: ο Γιώργος Κόρομι, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Άρης Σοϊλέδης.

Ωστόσο, μία αναπάντεχη εξέλιξη ανατρέπει τα δεδομένα. Ο τραυματισμός της Σταυρούλας δεν της επιτρέπει να αγωνιστεί άλλο και η ίδια, μετά από μία συναρπαστική αγωνιστική πορεία, αποχωρεί από το EXATHLON. Αυτή η αποχώρηση ακυρώνει τα Play Outs των γυναικών και οδηγεί τις γυναίκες σε νέο αγώνα Play Off. Ποιες τρεις αθλήτριες θα βρεθούν υποψήφιες;

Στα Play Outs των ανδρών, τρεις αθλητές ετοιμάζονται για μονομαχία, με τον ένα μόνο να δηλώνει πως βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιος θα βρεθεί εκτός EXATHLON, λίγο πριν την εβδομάδα του τελικού;

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.