Ζωντανά και αμαντάριστα θα μεταδοθούν στην Eurovision 2026 τυχόν αποδοκιμασίες κατά την παρουσίαση του ισραηλινού τραγουδιού, καθώς η αυστριακή ORF αποφάσισε να μην «πνίξει» τα αναμενόμενα γιουχαΐσματα από το κοινό, όπως συνέβη σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Επίσης, οι αυστριακοί οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι δεν θα απαγορεύσουν την παλαιστινιακή σημαία στους θεατές

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη μορφή -- μέγεθος, κίνδυνοι ασφάλειας κ.λπ.». δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ORF.

«.... δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτε ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε ο Κρόεν.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν θα καλύψει τον ήχο τυχόν αποδοκιμασιών από το κοινό όπως συνέβη πέρυσι κατά την παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος της ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς.

«Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από αυτές [τις αποδοκιμασίες] σε κανένα σημείο», είπε.

Ο 70ός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί τον Μάιο θα έχει μόνο 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, καθώς πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων εκείνων της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας είπαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού KAN είχε παρομοιάσει τις προσπάθειες να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2026 με μια μορφή «πολιτιστικού μποϊκοτάζ».

Η ORF και η αυστριακή κυβέρνηση ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ πέρα από αντιρρήσεις χωρών όπως η Ισλανδία και η Σλοβενία, που θα μποϊκοτάρουν επίσης την επόμενη διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο γενικός διευθυντής της ORF Ρολάν Βάισμαν επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο για να δείξει την υποστήριξή του.

Η φετινή διοργάνωση είχε περίπου 166 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), περισσότερους από περίπου 128 εκατομμύρια που σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρίας Nielsen παρακολούθησαν το Super Bowl.

Πηγή: skai.gr

