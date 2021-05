Στον τελικό της Eurovision 2021 πέρασε η Ελλάδα με τη Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) και το τραγούδι «Last Dance».



Το «Last Dance» είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.



Η 18χρονη Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη), είναι η νεότερη εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στον Διαγωνισμό, αλλά και η νεότερη τραγουδίστρια που θα λάβει μέρος, φέτος, στην Eurovision.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ευρηματική σκηνοθετική ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού, η οποία περιελάμβανε προηγμένα οπτικά εφέ και τεχνολογία που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στον διαγωνισμό της Eurovision, τουλάχιστον σε ζωντανή μετάδοση.



Μαζί με την Ελλάδα οι χώρες που προκρίθηκαν για τον τελικό της 22ας Μαΐου είναι οι: Σαν Μαρίνο, Μολδαβία, Ισλανδία, Σερβία, Αλβανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Φιλανδία και Ελβετία.



Στον τελικό θα διαγωνιστούν και οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό που είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Κύπρος, Ισραήλ, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Ουκρανία ,καθώς και οι «Big Five» -Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία-, όπως και η Ολλανδία, ως διοργανώτρια χώρα.



Hitting up the stage now is Stefania from Greece! 🇬🇷 Her song is called Last Dance and there's an appropriately large amount of dancing. #Eurovision #OpenUp #GRE pic.twitter.com/zPPaX7zsvT