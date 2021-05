Με την εμφάνιση της Κύπρου, την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι «El Diablo» θα ανοίξει απόψε Σάββατο στις 22:00 η αυλαία του μουσικού διαγωνισμού Eurovision 2021 που διεξάγεται στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ.

Το τραγούδι της Ελλάδας με ερμηνεύτρια τη Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) θα παρουσιαστεί στη 10η θέση.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, μαζί με τους χορευτές της, Νίκο Κουκάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Μάρκο Γιακουμόγλου και Κώστα Παυλόπουλο, θα παρουσιάσουν το «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ την ενδυματολογική εμφάνιση της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Στον Τελικό θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ολλανδία.

Hitting up the stage now is Stefania from Greece! 🇬🇷 Her song is called Last Dance and there's an appropriately large amount of dancing. #Eurovision #OpenUp #GRE pic.twitter.com/zPPaX7zsvT