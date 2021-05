Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στην Eurovision 2021 με 524 βαθμούς!

Η Ελλάδα με την Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) και το «Last Dance» συγκέντρωσε 170 βαθμούς και κατέκτησε τη 10η θέση.



Η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» βρέθηκε στην 16η θέση με 94 βαθμούς.

Η Ιταλία επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2012 μετά από πολυετή απουσία από τον διαγωνισμό και κατάφερε να είναι ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2021. Οι Maneskin,ήταν αυτοί που κέρδισαν το έπαθλο και στέλνουν τον διαγωνισμό το 2022 στην γειτονική μας χώρα.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γαλλία με την Μπαρμπαρά Πραβί και το «Voilà», με 499 βαθμούς, την τρίτη θέση η Ελβετία με τον Gjon's Tears και το τραγούδι «Tout l'univers» με 432 βαθμούς.

Τέταρτη θέση για την Ισλανδία με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years» με 378 βαθμούς και την πεντάδα έκλεισε η Ουκρανία με τους Go_A με το τραγούδι «Shum» και 364 βαθμούς.

Η βαθμολογία από τις 39 κριτικές επιτροπές. Η Ελλάδα από τις επιτροπές είναι στη 10η θέση με 91 βαθμούς -δύο 12αρια από Κύπρο και Γαλλία. η Κύπρος στην 16 θέση με 50 ψήφους.

Στην Ελλάδα έδωσαν τους 12 βαθμούς οι κριτικές επιτροπές της Κύπρου και της Γαλλίας, ενώ οι τηλεθεατές της έδωσαν 79 βαθμούς.



Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής έδωσε στην Κύπρο ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου.



Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τζέιμς Νιούμαν και το τραγούδι «Embers» δεν κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή των επιτροπών, ούτε και του τηλεοπτικού κοινού και κατατάχθηκε 26η με μηδέν βαθμούς. Τρεις βαθμούς συγκέντρωσε η συμμετοχή της Γερμανίας με τον Γιέντρικ Ζίγκβαρτ και το «I Don't Feel Hate» και έξι της Ισπανίας με τον Μπλας Καντό «Voy a quedarme», αφού και αυτές οι δύο χώρες δεν συγκίνησαν το τηλεοπτικό κοινό.



Ανάμεσα στο διαγωνιστικό κομμάτι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι διοργανωτές παρουσίασαν μία θεαματική δράση, ένα πάρτι σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων, ανάμεσά τους βρέθηκε και η Έλενα Παπαρίζου.

Στο «Rock the Roof» τραγούδησαν οι: Lenny Kuhr (De Troubadour, Ολλανδία 1969), Teach-In (Ding-a-dong Ολλανδία 1975), Sandra Kim (J'aime La Vie, Βέλγιο 1986), Έλενα Παπαρίζου, (My Number One, Ελλάδα 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, Φινλανδία 2006), και Måns Zelmerlöw (Heroes, Σουηδία 2015).



Εξαιτίας της Covid-19 στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ δεν εμφανίστηκε ζωντανά η συμμετοχή της Ισλανδίας με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years», καθώς κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Έτσι η εμφάνισή τους ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως μαγνητοσκοπημένη ήταν και η εμφάνιση του νικητή της Eurovision 2019 Måns Zelmerlöw, ο οποίος κι αυτός βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2.

Στον Τελικό συμμετείχαν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ολλανδία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό είχε ως εξής:

1. Κύπρος

2. Αλβανία

3. Ισραήλ

4. Βέλγιο

5. Ρωσία

6. Μάλτα

7. Πορτογαλία

8. Σερβία

9. Μεγάλη Βρετανία

10. Ελλάδα

11. Ελβετία

12. Ισλανδία

13. Ισπανία

14. Μολδαβία

15. Γερμανία

16. Φινλανδία

17. Βουλγαρία

18. Λιθουανία

19. Ουκρανία

20. Γαλλία

21. Αζερμπαϊτζάν

22. Νορβηγία

23. Ολλανδία

24. Ιταλία

25. Σουηδία

26. Άγιος Μαρίνος

Πηγή: skai.gr