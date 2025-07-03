Aνοιχτή προβολή της κλασσικής και αριστουργηματικής ταινίας «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» (1982) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, διοργανώνει την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 21:30 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Προβλήτα Α, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Η ταινία σκαρφάλωσε στην κορυφή του αμερικανικού box-office το 1982, με εισπράξεις που άγγιξαν το ιλιγγιώδες νούμερο των 359 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο στις ΗΠΑ, και κατάφερε στην πορεία να εκτοπίσει το Star Wars που ήταν μέχρι τότε στην κορυφή της λίστας με τις πιο επικερδείς κινηματογραφικές ταινίες όλων των εποχών.

Η ταινία κέρδισε τέσσερα βραβεία Όσκαρ (Μουσικής, Οπτικών Εφέ, Ήχου και Ηχητικού Μοντάζ), ενώ ήταν υποψήφιο για συνολικά εννέα βραβεία Όσκαρ.

«Με την Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, κάνουμε ποδηλατάδα μέχρι το φεγγάρι και γινόμαστε ξανά παιδιά στην ανοιχτή προβολή του Ε.Τ. ο Εξωγήινος. Κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, το λιμάνι μετατρέπεται σε ένα μαγευτικό θερινό σινεμά, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης να απολαύσει μια αξέχαστη ταινία» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στην ταινία, ο Ε.Τ., ένας μικρός επισκέπτης από το διάστημα, βρίσκεται ολομόναχος στη Γη, έναν ξένο, ακατανόητο για εκείνον πλανήτη. Σύντομα, όμως, θα βρει έναν πολύτιμο φίλο που θα τον βοηθήσει να επιβιώσει.

Ο 10χρονος Έλιοτ και ο Ε.Τ. έρχονται κάθε μέρα όλο και πιο κοντά και προσπαθούν να αποφύγουν τις έρευνες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, που αναζητούν τον μικρό εξωγήινο νυχθημερόν. Παράλληλα, ξεκινούν μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου ο Ε.Τ. να επικοινωνήσει με τους δικούς του και να καταφέρει κάποτε να επιστρέψει σπίτι.

Ο Σπίλμπεργκ εμπνεύστηκε την πλοκή από τις δικές του παιδικές αναμνήσεις, όταν είχε επινοήσει έναν εξωγήινο φίλο σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί το διαζύγιο των γονιών του. Κάπως έτσι, γεννήθηκε ο E.T. που έγινε μία από τις πιο επιδραστικές, διαχρονικές και λατρεμένες ταινίες που είδαμε ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

Μια αληθινά ακαταμάχητη ιστορία για τη αποδοχή του διαφορετικού, το οδυνηρό μα τόσο αναγκαίο ταξίδι της ενηλικίωσης, τη λυτρωτική δύναμη της φαντασίας, την κοσμογονική δύναμη της φιλίας και το πάντα διαθέσιμο καταφύγιο της ονειροπόλησης.

Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

