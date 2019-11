Οι γαλάζιες φάλαινες θεωρούνται τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν ζήσει στη Γη -μεγαλύτερες και από τους δεινόσαυρους- φθάνοντας σε μήκος τα 30 μέτρα και βάρος τους 200 τόνους. Τώρα, για πρώτη φορά, Αμερικανοί επιστήμονες κατάφεραν να ακούσουν τον χτύπο της καρδιάς τους.

Η βασική διαπίστωση είναι ότι η τεράστια καρδιά του θαλάσσιου θηλαστικού δουλεύει απρόσμενα αργά -σχεδόν στο όριο των φυσικών δυνατοτήτων της - όταν η φάλαινα βουτάει μέσα στο νερό και τρώει.

With a lot of ingenuity and a little luck, researchers monitored the heart rate of a blue whale in the wild. The measurement suggests that blue whale hearts are operating at extremes – and may limit the whale’s size. https://t.co/PyRdsqh0zU pic.twitter.com/wc2IIEbpe9