Επετειακό Pepper Church Session με τους Hooverphonic!

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει αποκλειστικά στην Ελλάδα τους Hooverphonic, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σε μια μοναδική ατμοσφαιρική ακουστική συναυλία μέσα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας.

Η αγάπη του ελληνικού κοινού

Λίγοι καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής alternative pop έχουν αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο οι Hooverphonic. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισαν για τον vintage ήχο και τα γυναικεία φωνητικά τους. Και τώρα έρχονται αποκλειστικά για το επετειακό Pepper Church Session!

30 χρόνια Hooverphonic

Οι Hooverphonic κλείνουν τριάντα χρόνια δημιουργίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άλλαξαν πέντε τραγουδίστριες, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ να επανεφευρίσκουν το μοναδικό τους ηχητικό σύμπαν.

Η φωνή της Geike Arnaert

Η αιθέρια φωνή της Geike Arnaert συνδέθηκε όσο καμία άλλη με την πιο αναγνωρίσιμη περίοδο των Hooverphonic. Είναι η φωνή που έδωσε ζωή στα κομμάτια όπως το "Mad About You" και το "Vinegar & Salt".

Το Magnificent Tree

Το 2000 κυκλοφόρησε το "Magnificent Tree". Ένας δίσκος που όρισε τη μουσική ταυτότητα των Hooverphonic και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Από εκεί ξεπήδησαν κομμάτια που έγραψαν ιστορία στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Διαχρονικότητα

Το "Magnificent Tree" δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος δίσκος. Ήταν η στιγμή που το μοναδικό ηχητικό σύμπαν των Hooverphonic έγινε διαχρονικό. Περιλαμβάνει αξέχαστα κομμάτια όπως το “Vinegar & Salt”, το “Out of Sight” , το “Jackie Cane” και το ομώνυμο τραγούδι. Τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές μας τότε… και συνεχίζουν να μας αγγίζουν 25 χρόνια μετά.

