Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα εξέπληξε τον ηθοποιό Έντι Μέρφι με ερώτησή του όταν οι δυο τους συναντήθηκαν το 2015, αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της ταινίας "Dolemite Is My Name" στην εκπομπή "The Late Show".

Ο Έντι Μέρφι θυμήθηκε ότι είχε συνομιλία με τον Μπάρακ Ομπάμα, όταν έλαβε το βραβείο Mark Twain For American Humor από το Κέντρο Τζον Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε στον ηθοποιό δύο ερωτήσεις, εάν θα επέστρεφε στην stand -up κωμωδία και τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιούσε για τα μαλλιά του.

Είπα: «Τι;» ανέφερε ο Μέρφι στον παρουσιαστή του σόου Στίβεν Κόλμπερτ. «Δεν έχεις γκρίζα μαλλιά» πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Έντι Μέρφι.

«Ήταν μία πολύ ωραία εικόνα, εγώ να συζητώ μαζί του στον Λευκό Οίκο και ξαφνικά να με ρωτάει: Τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιείς;» θυμήθηκε ο ηθοποιός.

Ο Έντι Μέρφι δεν χρησιμοποιεί κάποιο χρωμοσαμπουάν, επειδή έχει γκρίζες τρίχες μόνο στο μουστάκι, όπως εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ