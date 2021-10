Η Ντόλι Πάρτον απάντησε στη διασκευή του Lil Nas X του κλασικού της τραγουδιού «Jolene».

Ο καλλιτέχνης ο οποίος έγινε γνωστός με το single του «Old Town Road» ερμήνευσε το τραγούδι στο BBC Live Lounge στις 21 Σεπτεμβρίου.

«Ενθουσιάστηκα όταν κάποιος μου είπε ότι ο Lil Nas X διασκεύασε το τραγούδι μου "Jolene". Το έψαξα και το άκουσα αμέσως … και είναι πραγματικά, πραγματικά καλό» έγραψε η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι στον λογαριασμό της στο Instagram και συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφία της με τον Lil Nas X από τα παρασκήνια εκδήλωσης.

I was so excited when someone told me that Lil Nas X had done my song #Jolene. I had to find it and listen to it immediately…and it's really good. Of course, I love him anyway. I was surprised and I'm honored and flattered. I hope he does good for both of us. Thank you @LilNasX https://t.co/w7vJWGypOp