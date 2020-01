Στα φετινά βραβεία Metal Hall of Fame θα παραβρεθεί ο Έλληνας κιθαρίστας Gus G. Ο Θεσσαλονικιός κιθαρίστας, που παίζει με το συγκρότημα Firewind, έγινε παγκοσμίως γνωστός από την συνεργασία του με τον Ozzy Osbourne, αλλά και με τους Arch Enemy και Dream Evil. Ό Έλληνας κιθαρίστας θα εμφανιστεί επίσης, στις 19 Ιανουαρίου 2020, στο Whiskey a Go Go.

Οι Geoff Tate, Don Dokken, Stephen Pearcy, Joe Satriani, Graham Bonnet, Chris Poland και οι Metal Church, θα εμφανιστούν επίσης μαζί με το μεγάλο τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, Steve Vai στο Metal Hall of Fame. Εκλεκτοί μουσικοί του hard rock και του heavy metal θα αναλάβουν να διασκεδάσουν τους παρευρισκομένους, ενώ ένα All-Star Jam και άλλες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Here’s an older video I never bothered posting till today. More of this 🍝 will be done on stage soon! ⬇️



Jan 17 - Anaheim CA @HOBAnaheim

Tickets: https://t.co/A5ujYSeOtn

Jan 19 - Hollywood CA @TheWhiskyAGoGo

Tickets:https://t.co/0jrP1mBcer pic.twitter.com/gIWF7xWGrc