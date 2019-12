Ορόσημο για τους θαυμαστές -και νοσταλγούς- της πλέον επιτυχημένης σειράς στην ιστορία της μικρής οθόνης, η Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου: κυκλοφόρησε το σετ Blu-ray και DVD «Game of Thrones: The Complete Series» (μαζί με άλλες εκδόσεις για το GoT). Οι εκδόσεις, ωστόσο, επιφυλάσσουν μια έκπληξη πρώτου μεγέθους. Σε ένα από τα extras η Εμίλια Κλαρκ εξομολογείται ότι «τράβηξε τα πάνδεινα» για να βγάλει την τελευταία ομιλία της Ντενέρις Ταργκάριεν. Και ότι με κάποιον «μαγικό» τρόπο κατάφερε να τη βγάλει.

Στο extra «Duty is the Death of Love» -περιλαμβάνεται στο σετ 4K Blu-ray και DVD «Game of Thrones Season 8», το οποίο επίσης κυκλοφόρησε την ίδια μέρα- η Εμίλια Κλαρκ λέει για την ομιλία της Ντενέρις, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, ενώπιον του στρατεύματός της: «Ήξερα ότι αυτή η ομιλία θα ήταν πράγματι σημαντική, και ξόδεψα πολύ χρόνο για να τη μάθω. Και, για πρώτη φορά σε ολόκληρη την καριέρα μου στο GoT, τα κατάφερα να την πω τέλεια».

Η ομιλία αυτή ήταν σημείο καμπής για την Ντενέρις και την τηλεοπτική σειρά, καθώς ο Κιτ Χάρινγκτον (ο Τζον Σνόου, στη σειρά) συνειδητοποίησε ότι τα όνειρα της Βασίλισσας των Δράκων υπερέβαιναν την απλή κατάκτηση του King's Landing.

«Είμαι τίμια μέχρι αηδίας, τράβηξα τα πάνδεινα για να μάθω αυτή την ομιλία. Αυτή η προσποιητή, η ψεύτικη γλώσσα στην κυριολεξία με έτρωγε» θυμάται η Εμίλια Κλαρκ. «Και τότε, έγινε το μαγικό. Ξύπνησα το πρωί, συνέχισα, και βγήκε. Πιθανά, δεν αντιμαχόμουν αυτό το οποίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ