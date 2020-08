H ποπ σταρ Ριάνα, δεν έχει μόνο σαρώσει τα βραβεία με τις μουσικές επιτυχίες της, αλλά έχει αποδείξει πως είναι δεινή επιχειρηματίας μέσω των fashion και beauty brands του οίκου Fenty που έχει δημιουργήσει.

Και φυσικά συχνά η ίδια φροντίζει να προμοτάρει και να διαφημίζει όλα τα προϊόντα της.

Τώρα η 32χρονη σταρ γύρισε ένα νέο βίντεο για λογαριασμό της αμερικανικής έκδοσης του γυναικείου περιοδικοιύ Harper's Bazaar και σε αυτό τολμά να εμφανιστεί χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έτσι ακριβώς όπως είναι λίγο πριν ξαπλώσει το βράδυ στο κρεβάτι της.

Went to bed with @harpersbazaarus! 😉 Watch the full video at https://t.co/Pk52yb4cdp pic.twitter.com/07cWrV18Mn