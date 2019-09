Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος «The Cars» Ρίκ Όκασεκ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, οι αρχές δέχθηκαν μια επείγουσα κλήση για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε διαμέρισμα της πόλης, γύρω στις 4 τα ξημερώματα.Ο διάσημος front man, την ταυτότητα του οποίου επιβεβαίωσε η αστυνομία, ήταν ήδη νεκρός πριν την έλευση των πρώτων βοηθειών αναφέρει το CNN Οι Cars μεσουράνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στην αρχή της δεκαετίας του 80 με εμβληματικά τραγούδια όπως το "My Best Friend's Girl" και "Drive."Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2018.

