Έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 77 ετών η ηθοποιός Κοντσάτα Φέρελ, διάσημη κυρίως για τον ρόλο της οικονόμου Μπέρτα στη σειρά Two and a Half Men.

Στη σειρά πρωταγωνιστούσε ο Τσάρλι Σιν για οκτώ συνεχόμενες σεζόν και στη συνέχεια πήρε η θέση του ο Αστον Κούτσερ.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, η ηθοποιός αντιμετώπιζε από τον Μάιο προβλήματα στην καρδιά και είχε υποστεί αρκετά καρδιακά επεισόδια.

«Τη Δευτέρα, άφησε την τελευταία της πνοή «γαλήνια, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, στο Σέρμαν Οουκς της Καλιφόρνιας.

Διαβάστε το συγκινητικό μήνυμα του Τσάρλι Σιν

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV