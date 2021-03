Δεν είναι λίγες οι φορές που ορισμένοι ηθοποιοί θα ήθελαν να μη βρίσκονται στα credits συγκεκριμένων ταινιών. Είτε από έλλειψη κρίσης, είτε από ανάγκη, είτε από προτροπή των managers, κατέληξαν να αναλάβουν ρόλους που δεν τους τιμούσαν καθόλου. Κάποιοι έκαναν αυτά τα "λάθη" πριν γίνουν γνωστοί κι αρχίσουν να κερδίζουν βραβεία για τις ερμηνείες τους. Κάποιοι άλλοι, όμως, σκέπασαν τις επιτυχίες τους με πολύ αποτυχημένες ταινίες.

Η Julia Roberts στο Mother's Day

Ποιος να μας το έλεγε ότι η γυναίκα που είδαμε και αγαπήσαμε στο Pretty Woman, την Erin Brockovich και το Eat Pray Love, θα δεχόταν να φορέσει τη συγκεκριμένη περούκα. Η συγκεκριμένη συμμετοχή της Julia Roberts στη ταινία Mother's Day ήταν πραγματικά αχρειάστη για το βιογραφικό της.

H Tilda Swinton στο Trainwreck

Το ξέραμε ήδη ότι η Tilda Swinton είναι ο χαμαιλέοντας του κινηματογράφου. Ωστόσο, δε χρειαζόταν να συμμετάσχει σε μία ταινία σαν το Trainwreck για να μας το αποδείξει. Εκεί υποδύεται μία πολύ αυστηρή και αγενή editor του περιοδικού που δυστυχώς δεν κλέβει τις εντυπώσεις.

H Sandra Bullock στο All About Steve



Με αυτή τη συμμετοχή η Sandra Bullock μάλλον ήθελε να αποδείξει πόσο χιούμορ έχει. Ίσως ήταν και μία ταινία που θα αντιστάθμιζε το δράμα που παρακολουθήσαμε στο εξαιρετικό The Blind Side. Όπως και να'χει, ένα βράδυ πριν πάρει το Όσκαρ της, η ίδια πήγε να παραλάβει ένα βραβείο για τη χειρότερη ταινία της χρονιάς που δεν ήταν άλλη από το All About Steve.

O Matthew McConaughey στο Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation



Δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που αναδείχθηκαν και ξεκίνησαν την καριέρα τους μέσα από θρίλερ. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγει και ο Matther McConaughey με τη συγκεκριμένη ταινία. Αν κρίνουμε και από τους άλλους celebrities που βρέθηκαν στο καστ, μάλλον ήταν πολλοί αυτοί που δεν έκαναν καλές επιλογές.

H Viola Davis στο Suicide Squad



H Viola Davis έχει γράψει ιστορία στον θεσμό των Όσκαρ, μιας και είναι η μαύρη ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Βέβαια, στο Suicide Squad θα ήταν ψέμα αν λέγαμε ότι ξεχώρισε. Όχι ότι φταίει η ίδια, αλλά η ταινία από μόνη της δεν ήταν και ό,τι καλύτερο.

H Emma Stone στο Aloha



Αυτή είναι και η ταινία για την οποία η Emma Stone αναγκάστηκε να απευθύνει μία δημόσια συγγνώμη. Η ηθοποιός επιλέχθηκε ώστε να παίξει μία ηρωίδα Ασιατικής και Χαβανέζικης καταγωγής. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση σε κοινό και κριτικούς. Ευτυχώς, μερικά χρόνια αργότερα ήρθε το LaLaLand για να σώσει την κατάσταση.

H Reese Witherspoon στο Penelope



Λίγο μετά τη νίκη της στα Όσκαρ για την ταινία Walk the Live, η Reese Witherspoon έκανε μία από τις χειρότερες επιλογές στην καριέρα της. Ο δεύτερος ρόλος που της δόθηκε σε αυτή τη ρομαντική κομεντί απέδειξε ότι είναι καλό μετά από μία νίκη να σκεφτόμαστε διπλά τις επόμενες συμμετοχές μας.

Διαβάστε ακόμη:

4 τρόποι με τους οποίους η έλλειψη άσκησης επηρεάζει το μυαλό μας

Το λάδι καρύδας είναι τόσο καλό για το δέρμα σου όσο νομίζεις;

Πηγή: Savoirville