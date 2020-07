Δύο ντοκιμαντέρ έρχονται σε Α' τηλεοπτική μετάδοση τον Αύγουστο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Secrets of the Human Body)

«Τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος» σε μία ιδιαίτερη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, παραγωγής BBC. Από την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 11.00, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση στον ΣΚΑΪ.

O Κρις και o Ζαντ Βαν Τάλεκεν είναι δίδυμοι αδελφοί και γιατροί, γνωστοί για το ταλέντο τους να εξηγούν με απλότητα και αμείωτο ενθουσιασμό οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιατρική, το ανθρώπινο σώμα και τις συνήθειες που επηρεάζουν άμεσα την υγεία μας. Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Secrets of the Human Body» χρησιμοποιούν νέα δεδομένα από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης, εκπληκτικά γραφικά, ακόμα και πειράματα πάνω στο ίδιο τους το σώμα, για να αποκαλύψουν τα μυστικά του ανθρώπινου οργανισμού. Γιατί η ανθρώπινη παιδική ηλικία διαρκεί τόσο πολύ σε σχέση με των άλλων ζώων; Ποιοι ακριβώς είναι οι μηχανισμοί που καθορίζουν την ανάπτυξή μας; Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί το ίδιο μας το σώμα για να μας προστατεύσει και να κρατηθεί ζωντανό; Ποια χαρακτηριστικά του εγκεφάλου μας έφεραν τον άνθρωπο στην κορυφή της παγκόσμιας τροφικής αλυσίδας;

Τι θα δούμε αναλυτικά:

GROW – Κυριακή 2/8 στις 11.00

Εκτός από τον άνθρωπο, κανένα άλλο πλάσμα στον πλανήτη μας δεν μεταμορφώνεται τόσο δραστικά καθώς περνά φυσικά από το ένα στάδιο της ζωής του στο επόμενο. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς μελετά τα μυστικά της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ποιοι ακριβώς είναι οι μηχανισμοί που δημιουργούν τη ζωή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης; Για ποιο λόγο η ανθρώπινη παιδική ηλικία διαρκεί τόσο πολύ σε σχέση με των άλλων ζώων; Και τι είναι αυτό που πυροδοτεί τη μεταμόρφωσή μας από παιδί σε ενήλικο;

SURVIVE- Σάββατο 8/8 στις 11.00

Στο δεύτερο επεισόδιο, ανακαλύπτουμε μια σειρά από πραγματικά θαύματα που συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή του κάθε ανθρώπου, χάρη στα οποία μπορεί και παραμένει ζωντανός. Βλέπουμε τους περίπλοκους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα όργανά μας για να παραμένουν μόνιμα σε λειτουργία, τα ισχυρά αντανακλαστικά που μας προστατεύουν από τους κινδύνους και τους εκπληκτικούς μηχανισμούς που βοηθούν το σώμα μας να επανορθώνει τις διάφορες βλάβες που του συμβαίνουν. Επίσης, για πρώτη φορά, βλέπουμε σε αναπαράσταση τη συγκλονιστική μάχη που δίνουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος για να νικήσουν μια επικίνδυνη μόλυνση.

LEARN – Κυριακή 9/8 στις 11.00

Στο τελευταίο επεισόδιο, ανακαλύπτουμε πώς οι εμπειρίες της ζωής μας μετασχηματίζουν συνεχώς το μυαλό και το υπόλοιπο σώμα μας, ώσπου να μας μεταμορφώσουν στον πιο βιολογικά πολύπλοκο οργανισμό που γνωρίζουμε. Βλέπουμε πώς ακριβώς ένας άνθρωπος μαθαίνει μια νέα δραστηριότητα, όπως το βάδισμα. Πώς η ικανότητα της ομιλίας σχετίζεται, κατά παράξενο τρόπο, με τον παλμό της καρδιάς μας. Και, για πρώτη φορά, πώς σχηματίζονται οι αναμνήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και πώς οι διάφορες εμπειρίες μας μπορούν να αλλάξουν ακόμα και τα γονίδιά μας.

TREASURES DECODED

Αινιγματικά αντικείμενα, θρησκευτικά κειμήλια, μνημεία και μύθοι της ανθρωπότητας. Ποιες δυνάμεις υποτίθεται ότι κρύβουν και πού βρίσκονται σήμερα; Μία συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του BBC ψάχνει τις απαντήσεις. «Treasures Decoded», σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου, στις 10.00, στον ΣΚΑΪ.

Πώς ακριβώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες της Αιγύπτου; Ποια είναι η σημασία των γιγάντιων λίθινων κεφαλών στο Νησί του Πάσχα; Το ναυάγιο, που ανακαλύφθηκε στις ακτές της Β. Καρολίνας, είναι όντως το πλοίο του πειρατή Μαυρογένη; Έχει στ’ αλήθεια βρεθεί η Κιβωτός της Διαθήκης και η Λόγχη που τρύπησε τον Ιησού πάνω στον Σταυρό; Επιστήμονες, ιστορικοί μελετητές και αρχαιολόγοι παρουσιάζουν νέα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες επιστημονικές τεχνικές και την πιο συναρπαστική δραματοποίηση, οι ειδικοί παρουσιάζουν την αλήθεια πίσω από τα πιο σαγηνευτικά μυστήρια της ιστορίας.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

The Great Pyramid – Σάββατο 1/8

Με οδηγό τους ένα πανάρχαιο ημερολόγιο τεσσεράμισι χιλιάδων ετών, μια ομάδα ειδικών με επικεφαλής τον μηχανικό Πίτερ Τζέιμς και τον αρχαιολόγο Μαρκ Λένερ προσπαθούν να λύσουν το μεγαλύτερο μυστήριο της αρχαίας Αιγύπτου. Πώς πραγματικά χτίστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα;

The Easter Island Heads – Κυριακή 2/8

Σ’ αυτό το επεισόδιο, επιχειρούμε να “ξεκλειδώσουμε” το μυστήριο πίσω από τα πιο αινιγματικά και αναγνωρίσιμα αγάλματα του κόσμου. Πώς ακριβώς κατασκευάστηκαν οι χίλιες γιγάντιες πέτρινες κεφαλές των Νησιών του Πάσχα και γιατί; Και γιατί οι άνθρωποι που τις έχτισαν και τις ανήγειραν, έπειτα τις έριξαν στη γη και τις έθαψαν όλες εκτός από μία;

The Nefertiti Bust – Σάββατο 8/8

Σ’ αυτό το επεισόδιο, μαθαίνουμε τα πάντα για μια από τις πιο διάσημες προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Ποια ήταν η Βασίλισσα Νεφερτίτη; Ποιος έφτιαξε την περιστόλιστη προτομή της που έγινε διαχρονικό σύμβολο της ομορφιάς; Και πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τη φήμη πως η προτομή είναι ψεύτικη;

Blackbeard's Ship – Κυριακή 9/8

Στον βυθό της θάλασσας, ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας, επιστήμονες και ιστορικοί ανακάλυψαν τα λείψανα ενός ναυαγίου, ηλικίας τουλάχιστον 300 ετών. Το ναυάγιο θεωρείται πως ήταν κάποτε το πλοίο του Πειρατή Μαυρογένη. Οι ειδικοί θεωρούν πως μέσα από τη μελέτη του θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για τον πιο διαβόητο πειρατή της ιστορίας.

The Ark of the Covenant – Σάββατο 15/8

Σ’ αυτό το επεισόδιο, ακολουθούμε τα ίχνη ενός από τα πιο μυστηριώδη θρησκευτικά κειμήλια της ιστορίας, της Κιβωτού της Διαθήκης. Η Κιβωτός της Διαθήκης θρυλείται πως φύλασσε τις πέτρινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές του Μωυσή και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Υπήρξε όμως στην πραγματικότητα; Τι απέγινε και πού βρίσκεται τώρα;

The Spear of Destiny – Κυριακή 16/8

Μια αναζήτηση που καλύπτει 20 αιώνες ιστορίας με αντικείμενο την Ιερή Λόγχη ή αλλιώς Λόγχη του Πεπρωμένου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ήταν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε από τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Λογγίνο για να τρυπήσει τη δεξιά πλευρά του Χριστού στον σταυρό. Σύμφωνα με τον θρύλο, έχει μαγικές ιδιότητες και γι’ αυτό την έψαξαν βασιλείς και ηγέτες, από τον Καρλομάγνο ως τον Χίτλερ. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από την Λόγχη του Πεπρωμένου;

