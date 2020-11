Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Με την ταινία 'The Distance Between Us And The Sky' («Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς») του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου συμμετείχε η Ελλάδα στο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 'In Short – ESCAPE', που διοργανώθηκε από το λονδρέζικο παράρτημα της EUNIC (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της ΕΕ).

Η ελληνική εκπροσώπηση οφειλόταν στο ότι η ελληνική πρεσβεία στη βρετανική πρωτεύουσα είναι μέλος της EUNIC Λονδίνου, ενός οργανισμού που προωθεί τις πολιτιστικές και μορφωτικές σχέσεις μεταξύ χωρών.

Στο φεστιβάλ προβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Vimeo 15 ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, κατά το διάστημα από 28 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου.

Το φεστιβάλ, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, είχε ως θέμα την «απόδραση» ως πράξη, ως διανοητική διεργασία, ως ιδέα ή ως πόθο ψυχής.

Αντλώντας έμπνευση από την παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, κόπωσης και απελπισίας έπειτα από μήνες απομόνωσης και αποξένωσης λόγω της πανδημίας, το φεστιβάλ επιδίωξε να προσφέρει μια διέξοδο μέσω του κινηματογράφου, αναδεικνύοντας παράλληλα αξιόλογες ευρωπαϊκές παραγωγές.

Η ταινία του κ. Κεκάτου αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικότερα στους ανθρώπους που μπορεί να αναπτύξουν σχεδόν αυτόματα μια στενή σχέση μεταξύ τους έστω κι αν συναντώνται τυχαία, στον πόθο να ξεφύγει κανείς και να πιάσει το άπιαστο, όπως το φεγγάρι.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν επίσης online συζητήσεις με τους σκηνοθέτες των ταινιών, σε μία από τις οποίες συμμετείχε και ο Βασίλης Κεκάτος, μιλώντας για την ταινία και την ιδέα της απόδρασης.

Τις ενέργειες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο φεστιβάλ συντόνισε το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Χρυσουλάκης, δήλωσε: «Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού αγκαλιάζει αυτό το φεστιβάλ-θεσμό που προβάλλει και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό, την καλλιτεχνική έκφραση και την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, τόσο στο Λονδίνο όσο και στο ευρύτερο διεθνές κοινό. Η Γενική Γραμματεία στηρίζει πολιτιστικές δράσεις προβολής της Ελλάδας σε όλες τις εκφάνσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας και είναι υπερήφανη που είναι ενεργά παρούσα για ακόμη μία χρονιά στο Φεστιβάλ, μέσω της Πρεσβείας και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας Λονδίνου».