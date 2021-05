To Knives Out του 2019 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις 311 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και ένα μπάτζετ που δεν ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια, αλλά η Lionsgate είχε τα δικαιώματα μόνο για την πρώτη ταινία, κάτι που επέτρεψε στον Ράιαν Τζόνσον να διαπραγματευτεί με άλλους ενδιαφερόμενους για τη συνέχεια.

Έτσι το Netflix άνοιξε τον… κουμπαρά του και έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια για να αποκτήσει τα δικαιώματα για δύο ταινίες. Η πρώτη από αυτές που θα έχει και πάλι πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ θα γυριστεί στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας έρχεται και πιο συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι και στις Σπέτσες.

Μαζί με τον «James Bond» αναμένεται να δούμε ξανά ένα μεγάλο καστ γνωστών ηθοποιών και οι δύο πρώτοι συμφώνησαν τις μέρες που πέρασαν.

Ο πρώτος είναι ο Ντέιβ Μπαουτίστα του Guardians of the Galaxy που πρωταγωνιστεί και στο επερχόμενο Army of the Dead του Netflix και ο δεύτερος δεν είναι άλλος από τον Έντουαρντ Νόρτον (Fight Club).

Σύντομα αναμένεται να γίνουν όλες οι ανακοινώσεις για το καστ που θα έρθει στη χώρα μας, ενώ θυμίζουμε ότι το συνολικό ποσό που διέθεσε το Netflix για τα δύο σίκουελ αγγίζει τα 500 εκατομμύρια δολάρια!

Πηγή: roxx