Doja Cat: Αδιαφορεί για τα παράπονα των θαυμαστών γύρω από την περιοδεία της

Η Doja Cat έσπευσε να απαντήσει σε σχόλια θαυμαστών που επέκριναν την πρεμιέρα της νέας της περιοδείας "Ma Vie World Tour".

Πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι η συναυλία ήταν φτωχή από οπτικά εφέ, δομή και κοστούμια, μετά την έναρξη της, την Τρίτη, στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Χθες, η Αμερικανίδα ράπερ απάντησε σε ορισμένα από τα παράπονα, λέγοντας: «Φτιάχνω μουσική για ανθρώπους που απολαμβάνουν τη μουσική. Δεν είμαι θεατρική παράσταση του Μπρόντγουεϊ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η 30χρονη καλλιτέχνιδα συγκρούεται διαδικτυακά με θαυμαστές, έχοντας στο παρελθόν απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από αρνητικά μηνύματα. Η Doja Cat είχε περιοδεύσει τελευταία φορά το 2023, υποστηρίζοντας το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Scarlet, στο οποίο περιλαμβάνονταν επιτυχίες όπως το Paint The Town Red και το Agora Hills.

Θαυμαστές στο X ανέφεραν ομοιότητες ανάμεσα στις περιοδείες της βραβευμένης με Grammy καλλιτέχνιδας, με έναν χρήστη να γράφει: «Χωρίς κακία, η περιοδεία Vie μοιάζει με το Scarlet με διαφορετικά ρούχα».

Συμμετέχοντας στη συζήτηση, άλλος θαυμαστής πρόσθεσε: «Ελπίζω να ακούσει την κριτική».

Η Doja απάντησε: «Δεν θα το κάνω, και δεν σας χρειάζομαι».

Άλλοι θαυμαστές δεν ενθουσιάστηκαν με την ενδυματολογική της επιλογή, με έναν να ρωτά: «Ούτε σε αυτή την περιοδεία αλλαγές ρούχων…;»

Απαντώντας, η Doja έγραψε: «Τραγουδάω τη ΜΟΥΣΙΚΗ μου για όσους θέλουν να με ακούσουν να ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ».

Κάποιοι θαυμαστές στάθηκαν στο πλευρό της βασίλισσας του pop-rap, λέγοντας ότι το dance break της ήταν συγκλονιστικό και χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες όλων των εποχών.

Και παρά τις άμεσες απαντήσεις της σε πολλούς χρήστες στο X, η Doja δείχνει να μην ενοχλείται ιδιαίτερα από τα παράπονα.

Η τραγουδίστρια ενθάρρυνε έναν θαυμαστή να κρατήσει την άποψή του για τον εαυτό του και είπε ότι καταβάλλει υπεράνθρωπ» προσπάθεια κάθε βράδυ της περιοδείας.

«Εσύ δεν είσαι ο καλλιτέχνης, εσύ είσαι ο θεατής», έγραψε.

Μια τεταμένη σχέση



Η Doja Cat είναι γνωστή για τη δύσκολη σχέση της τόσο με τα social media όσο και με τους θαυμαστές της.

Το 2022, απείλησε να εγκαταλείψει τη μουσική, αλλάζοντας το όνομα χρήστη της στο X σε «I quit», μετά από επικρίσεις θαυμαστών στην Παραγουάη για ακυρωμένη εμφάνιση.

Και φέρεται να έχασε πάνω από 180.000 ακόλουθους στο Instagram το 2023 αφού είπε στους θαυμαστές της, τους λεγόμενους Kittenz, να βρουν δουλειά.

Νωρίτερα φέτος, ένα βίντεο όπου η τραγουδίστρια συναντά έναν θαυμαστή έγινε viral, καθώς δήλωσε μετά ότι ένιωσε άβολα που εκείνος «με άγγιζε και με φιλούσε χωρίς άδεια».

Πηγή: skai.gr

