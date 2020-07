Αναμφισβήτητα το καθεστώς της τηλεργασίας ως απόρροια των μέτρων προστασίας για την πανδημία του κορωνοιού ευνόησαν εκατομμύρια εργαζόμενους στο να εκτελούν τα καθημερινά τους εργασιακά καθήκοντα από την άνεση του σπιτιού τους.

Να ωστόσο που η πολύ άνεση μπορεί να οδηγήσει σε ευτράπελα καθώς δημοτικός σύμβουλος στην Ισπανία μετέδωσε το ντουζάκι του σε live μετάδοση την οποία παρακολούθησαν συνάδελφοι του που συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, ο ισπανός αξιωματούχος Μπερνάρντο Μπουστίλο εμφανίστηκε γυμνός μπροστά από την κάμερα που κατέγραφε κανονικά την ώρα που οι συνάδελφοι του πραγματοποιούσαν μέσω Zoom βίντεο κλήση. Μη έχοντας καταλάβει ότι η κάμερα τον γράφει, πήρε το λαπτοπ μαζί του στο μπάνιο μπήκε στην ντουζιέρα, πλήθηκε και μετά από λίγο εμφανίστηκε ξανά γυμνός μπροστά από τους συναδέλφους του.

«Πες κάτι στον Μπέρνι. Πες του κάτι γρήγορα σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να αποσυνδεθεί ή να κάνει κάτι;» ακούγεται να λέει στο βίντεο ένας από τους συναδέλφους του που επιχείρησε να σώσει την κατάσταση.

