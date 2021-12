Τον Φεβρουάριο έκανε πρεμιέρα η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, και όλοι συμφώνησαν πως πρόκειται για την πιο ανατριχιαστική ιστορία που κυκλοφόρησε ποτέ στην πλατφόρμα. Αυτό το μήνα, το Crime Scene προσπαθεί να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό και φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου της Times Square.

To Crime Scene: The Times Square Killer έρχεται σαν Χριστουγεννιάτικο δώρο για τους λάτρεις των αστυνομικών ιστοριών

Στο νέο της κύκλο, η σειρά ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στην υπόθεση του Richard Cottingham, ο οποίος διέπραξε τουλάχιστον 11 δολοφονίες στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey μέσα σε 13 χρόνια. Ο ίδιος βέβαια ακόμη και σήμερα που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ισχυρίζεται ότι έχει διαπράξει περίπου 85-100 δολοφονίες. Η αλήθεια είναι πως ακόμη και μετά τη σύλληψη του, παλιές υποθέσεις άνοιξαν και πολλές δολοφονίες συνδέθηκαν με το όνομά του.

Η σειρά καλείται να εξερευνήσει το πώς εκείνος δρούσε ανενόχλητος για 13 χρόνια σε μία από τις κεντρικότερες γειτονιές της Νέας Υόρκης. Λέγεται μάλιστα πως στο στόχαστρό του βρίσκονταν πάντοτε εργάτριες του σεξ, τις οποίες πρώτα πλησίαζε ως πιθανός πελάτης κι έπειτα δολοφονούσε με πολύ βάναυσο τρόπο. Όλα του τα θύματα ανεξαιρέτως βασανίστηκαν ή και διαμελίστηκαν προτού δολοφονηθούν, κάτι που έκανε και τη σύλληψη του Cottingham ακόμη πιο απίθανη. Ο ίδιος γνώριζε καλά τι ισχύει με τις αστυνομικές έρευνες και τις ιατροδικαστικές αναφορές κι έτσι ήξερε πολύ καλά πώς να καλύψει τα ίχνη του.

Ανάμεσα στους 11 φόνους, βρέθηκαν αποτυπώματά του μόνο μία φορά

Από το 1967 δρούσε ανενόχλητος στα κεντρικότερα σημεία της Νέας Υόρκης κάτω από τη μύτη των αστυνομικών αρχών. Όταν το 1980 τελικά συλλήφθηκε, παραδέχθηκε τις δολοφονίες που είχε διαπράξει και καταδικάστηκε σε 173 έως 197 χρόνια φυλάκισης. Με την πάροδο των χρόνων, συχνά παραδεχόταν κι άλλες δολοφονίες που ίσως είχαν παραμείνει ανεξιχνίαστες μέχρι τότε.

Η νέα σεζόν της σειράς θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 29 Δεκεμβρίου.

