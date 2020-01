Stretching into the weekend like…. 😉🧘🏼‍♀️ - Team Céline . S’étirer pour bien commencer le weekend … 😉🧘🏼‍♀️ - Team Céline . 📸 : @dee_termined_girl

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jan 24, 2020 at 6:23am PST