Η NASA είχε κακά μαντάτα για τους… επίδοξους μάγους με αφορμή το #BroomstickChallenge που «κατακλύζει» τα social media τις τελευταίες ημέρες.

Το viral challenge ήθελε τη 10η Φεβρουαρίου να είναι η μοναδική μέρα κατά την οποία μία σκούπα μπορεί να σταθεί όρθια χωρίς να στηρίζεται κάπου λόγω ενός… φαινομένου βαρύτητας.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt