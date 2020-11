Η ταινία της συναυλίας «On A Night Like This - Bon Jovi 2020» θα κυκλοφορήσει από τους Bon Jovi στις 27 Νοεμβρίου μέσω Facebook.

Γυρισμένο στο Νάσβιλ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος. Σε ένα κλιπ που κυκλοφόρησε δείχνει το συγκρότημα να παίζει το τραγούδι με τίτλο «Limitless» και ο Jon Bon Jovi να κάνει τεστ για την Covid-19.

Only 5 more days until the premier of On A Night Like This - Bon Jovi 2020 on Facebook! https://t.co/Y7graAPhpQ pic.twitter.com/u0NXV7BTcP