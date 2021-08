Έφτασε η ώρα ο Μεγάλος Αδελφός να ανοίξει τις πόρτες του νέου του σπιτιού!

14 νέοι παίκτες που ξεχώρισαν, διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ του βασιλιά των ριάλιτι, που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στις 21:00.

Οι εκπλήξεις, οι ανατροπές και οι ευρηματικές δοκιμασίες θα είναι καθημερινές στον δεύτερο κύκλο του BIG BROTHER και οι αποστολές, πιο απαιτητικές από ποτέ. Το αναβαθμισμένο Captain’s Room και τα προνόμια που το συνοδεύουν θα είναι το μεγάλο δέλεαρ σε εβδομαδιαία βάση για τους παίκτες.

Δείτε το τρέιλερ:

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του πρώτου BIG BROTHER LIVE με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα έχει ξεκινήσει! Κοντά τους με το εύστοχο σχόλιό της θα βρίσκεται η Αφροδίτη Γραμμέλη. Αυτή την Κυριακή στις 21.00 ξεκινάει ένα διαφορετικό τηλεοπτικό ταξίδι που θα προσφέρει περισσότερες από 100 ημέρες απολαυστικού τηλεοπτικού προγράμματος καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.



Ο BIG BROTHER της νέας εποχής επιστρέφει και η φετινή σεζόν δεν θα σας αφήσει να κλείσετε… μάτι.

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Share your truth.

Big Brother is – always- watching you!

#BigBrotherGr

https://www.facebook.com/GRBigBrother

https://www.instagram.com/grbigbrother/?hl=en

https://twitter.com/grbigbrother?lang=en

Πηγή: skai.gr