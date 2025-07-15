Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία γέμισε θλίψη ορισμένους συγκάτοικους και έβαλε σε σκέψεις κάποιους άλλους. Απόψε, Τρίτη 15 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε όλες τις αντιδράσεις στο σπίτι του Big Brother αλλά και τη δοκιμασία για τον νέο αρχηγό.

Από την ανακοίνωση του ονόματος του Χρήστου Γκ., ο Χρήστος Ντεντόπουλος φάνηκε να «λυγίζει». Την ώρα του live δε μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και όταν η σύνδεση έκλεισε, απομονώθηκε στο δωμάτιο. Του είναι δύσκολο να διαχειριστεί την απουσία του φίλου του από το σπίτι. Πολύ στεναχωρημένος είναι και ο Νίκος Ζαφειράκης, ο οποίος νιώθει μόνος μέσα στο σπίτι. Θλιμμένη δείχνει και η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η οποία αναγνωρίζει πως για την αποχώρηση του Χρήστου Γκ. ευθύνονται τα λάθη του.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μέσα στη μοναξιά του ανοίγει συζήτηση με τη Θεοφανία Νικολαΐδη. Οι δύο συγκάτοικοι μοιράζονται πολλά, φαίνεται να αφήνουν στην άκρη την αντιπαλότητά τους και να καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Μία νέα συμμαχία γεννιέται ή είναι προσωρινή η ανακωχή;

Έφτασε η ώρα της δοκιμασίας για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί στο task room θα παίξουν οι συγκάτοικοι. Ο νικητής κάθε αναμέτρησης θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει ένα κλειδί. Ποιος θα καταφέρει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με την αρχηγία;

Αυτή την εβδομάδα, ο αρχηγός δεν θα έχει το προνόμιο της ασυλίας αλλά θα απολαύσει το έπαθλο της επικοινωνίας με ένα αγαπημένο του πρόσωπο! Ποιος θα είναι ο νικητής και με ποιο συγκάτοικο θα επιλέξει να μοιραστεί το έπαθλο του;

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή έχει ξεκινήσει. Αν θέλετε να παρακολουθείτε σε αληθινό χρόνο όλες τις εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, δεν έχετε παρά να συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

