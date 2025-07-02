Big Brother: Oι νεροκουβαλητές και η κόντρα για το διπλό κρεβάτι

Στο σπίτι του BIG BROTHER στον ΣΚΑΪ αρχηγός, πλέον, είναι ο Χρήστος Γκικουρίας και πρώτη υποψήφια η Θεοφανία Νικολαΐδη.

Απόψε, Τετάρτη 02 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ δύο δοκιμασίες βάζουν δύσκολα στους συγκάτοικους ενώ το διπλό κρεβάτι, που έχει καταλάβει από την αρχή η Ζωή Ασουμανάκη, αλλάζει χέρια!

Εχθές η Φένια και η Ζωή πανηγύρισαν ξέφρενα τη νίκη του Χρήστου Γκ., στη δοκιμασία για την αρχηγία. Ίσως όμως βιάστηκαν να χαρούν... Ο Χρήστος Ντεντόπουλος υποστηρίζει πως τον ενοχλεί η μέση του και ζητάει από τον αρχηγό να πάρει το διπλό κρεβάτι, στο οποίο κοιμάται η Ζωή. Ο Χρήστος Γκ., που συμφωνεί με το αίτημά του και θεωρεί παράνομη την κατοχή του συγκεκριμένου κρεβατιού από τη Ζωή, της ζητά να το αδειάσει. Εκείνη όμως δεν πρόκειται να το παραδώσει αμαχητί και ξεκινά απεργία!

Μία νέα δοκιμασία φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, για όσα σκέφτονται ο ένας για τον άλλον, μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER. Στην κατάταξη αυτής της δοκιμασίας η πρώτη θέση δεν έχει πάντα θετική ερμηνεία και η ένταση ανάμεσα στην Αργυρώ Κατσιγαράκη και τη Ζωή δε λέει να κοπάσει.

Ο Χρήστος Ντ. δηλώνει στον Γιώργο Αντωνιάδη πως δεν τον εμπιστεύεται, γιατί ό,τι του λένε το μεταφέρει στη Nancy Tawby. Εκείνος γίνεται έξαλλος και τον διαψεύδει κατηγορηματικά.

Οι συγκάτοικοι φορούν ειδικά δοχεία και γίνονται νεροκουβαλητές, για τις ανάγκες της δοκιμασίας για τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό. Για την επιτυχή έκβασή της είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία όλων, όχι μόνο όσων κουβαλούν το νερό...

