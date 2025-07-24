Οι παλιοί συγκάτοικοι αναχώρησαν σε κλίμα συγκίνησης από το BIG BROTHER. Απόψε, Πέμπτη 24 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ οι φιναλίστ υποδέχονται νέες επισκέψεις, πολύ πιο προσωπικές!

Δείτε το τρέιλερ:

Οι συζητήσεις μέσα στο σπίτι περιστρέφονται γύρω από τους πρώην συγκάτοικους και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την επίσκεψή τους. Αρκετοί από τους φιναλίστ νιώθουν ανακούφιση που τώρα θα… ηρεμήσουν!

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Γιώργος: «Με τον “πρόεδρο” και με τον Dada πήρα τη μεγαλύτερη χαρά»

Φένια: «Με δύο άτομα δέθηκα, με τον Dada και τη Ζωή»

Νίκος: «Δεν είμαι στεναχωρημένος»

Χρήστος: «Κρύψου μην είναι η γυναίκα μου!»

Ο Νίκος Ζαφειράκης με τη Ζωή Ασουμανάκη, μετά από τις πολλές εντάσεις τους, βρίσκουν το χρόνο να μιλήσουν και βρουν ένα σημείο επαφής.

Το κουδούνι χτυπά, η πόρτα ανοίγει και στο σπίτι μπαίνει η σύντροφος του Νίκου Ζαφειράκη, η Μαρία! Ο Νίκος χάνεται στην αγκαλιά της και οι συγκάτοικοι δίνουν χρόνο και χώρο στο ζευγάρι για να τα πει.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος έχει παρατηρήσει μία απόσταση ανάμεσα στη Ζωή Ασουμανάκη και στη Θεοφανία Νικολαΐδη. Παίρνει την πρωτοβουλία να μιλήσει στη Φένια, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση;

Μία επισκέπτρια έρχεται για να γεμίσει χαρά τη Ζωή Ασουμανάκη. Το κατώφλι του σπιτιού περνάει η μητέρα της, η Στέλλα!

Ένα παράθυρο στο σπίτι του BIG BROTHER και σε όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό προσφέρει το live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID! Συνδεθείτε και μη χάνετε λεπτό από τις εξελίξεις!

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.