Big Brother: Ο αρχηγός αποφασίζει να κάνει «ό,τι γουστάρει» -Δείτε το trailer

Η εβδομαδιαία δοκιμασία έχει ξεκινήσει στο σπίτι του BIG BROTHER και όπως φαίνεται δυσκολεύει αρκετά τους συγκάτοικους. Απόψε, Πέμπτη 3 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ βάζουν όλοι τα δυνατά τους για να πετύχουν στη δοκιμασία, όταν όμως έρχεται η ώρα για τη λίστα αγορών οι αποφάσεις του Χρήστου Γκικουρία κάνουν έξαλλους τους συγκάτοικους.

Ο αρχηγός αποφασίζει να… πατήσει πόδι και να αγοράσει για το σπίτι μόνο ό,τι αρέσει σε εκείνον! Τι τον ώθησε σε αυτή την απόφαση; Το καλάθι των αγορών γεμίζει με σοκοφρέτες, πατατάκια, καλαμαράκια και κρεατικά. Όλοι έχουν προσπαθήσει για αυτό το καλάθι και τώρα δεν μπορούν να δεχτούν πως στο σπίτι δεν θα υπάρχουν τα τρόφιμα που επιθυμούν εκείνοι! Η ατμόσφαιρα, για ακόμα μία μέρα, ηλεκτρίζεται και ένας μεγάλος καυγάς ξεσπάει…

Ο BIG BROTHER ενημερώνει τους συγκάτοικους πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν, διάσπαρτα, κρυμμένα μικρά «μάτια». Όποιος καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσότερα, θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα δείπνο με burger της αρεσκείας του, αλλά και να κεράσει δύο άτομα που θα επιλέξει εκείνος. Η νικήτρια της δοκιμασίας ξαφνιάζει με την παρέα που επιλέγει για να απολαύσει το έπαθλό της. Η ανακοίνωση των ονομάτων που θέλει να τη συνοδεύσουν ανοίγει μία μεγάλη κουβέντα μέσα στο σπίτι.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη έχουν μία άσβεστη κόντρα. Στο επίκεντρό της, τις τελευταίες μέρες, βρίσκεται η λέξη «μούμια». Πώς προέκυψε αρχικά ο χαρακτηρισμός; Οι δύο πλευρές έχουν εντελώς διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα…

Μέσα από το live streaming μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER την ώρα που συμβαίνουν. Συνδεθείτε στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID και μη χάνετε λεπτό!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Χρήστος Ντ.: «Ζωή, πιστεύω πως κατά βάθος με συμπαθείς»

Φένια: «Έχω πληγωθεί συναισθηματικά, δε μ’ αγαπάει!»

Αργυρώ: «Ακούω τη Ζωή να λέει είναι σαν τη μούμια»

Αργυρώ: «Είναι θεόχαζες!»

Νάνσυ: «Δεν ντρέπεσαι;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.