Τον Πάνο Καλίδη υποδέχονται απόψε στο στο πλατό του BIG BROTHER live στις 22.10 ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα. Μετά την εμπειρία του στο Survivor ο γνωστός τραγουδιστής έχει να δώσει αρκετές συμβουλές στους συγκατοίκους, σχολιάζοντας όσα έχει παρακολουθήσει να συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER. Η εβδομάδα που πέρασε, γεγονότα και συμπεριφορές περνούν από τον εύστοχο σχολιασμό της Αφροδίτη Γραμμέλη.

Μία εβδομάδα μετά την αποχώρησή της στο στούντιο έρχεται και η Σαμάνθα Μίσοβιτς. Η πρώην συγκάτοικος μοιράζεται μαζί μας όσα έζησε μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER αλλά και πως πέρασε τις πρώτες μέρες έξω από αυτό.

Ακόμη θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την εβδομάδα που πέρασε σε πρώτη μετάδοση αλλά και τη Γραμμή Ζωής ενός συγκάτοικου που έχει συγκινήσει με τη στάση του.

Ισίδωρος, Νάσος και Μαίρη είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ποιους θα επιλέξει να στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του; Αμέσως μετά την αποχώρηση ο BIG BROTHER αιφνιδιάζει για μία ακόμα φορά τους συγκατοίκους με μία live ψηφοφορία που θα αναδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση για την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε το τρέιλερ:

Share your truth. Big Brother is – always- watching you!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη μετά την ταινία και BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 22.10

#BigBrotherGR

https://www.facebook.com/GRBigBrother

https://www.instagram.com/grbigbrother/?hl=en

https://twitter.com/grbigbrother?lang=en



Πηγή: skai.gr