Στο τέταρτο BIG BROTHER LIVE μας υποδέχονται απόψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Μαζί τους, η Αφροδίτη Γραμμέλη με την οποία θα αναλύσουν τις συμπεριφορές των συγκατοίκων μέσα στο σπίτι, την εβδομάδα που μας πέρασε.

Η λαμπερή Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αφήνει για λίγο τα μαγειρέματα στο «Κάτι Ξαναψήνεται» και ως επίσημη προσκεκλημένη στο πλατό του BIG BROTHER LIVE συνομιλεί με τους συγκατοίκους. Στο πλατό θα βρίσκεται και η κυρία Μαρία Βαφάκη, μητέρα του Κώστα Στυλιανάκη.

Η εβδομάδα που πέρασε στο σπίτι του BIG BROTHER ήταν γεμάτη γεγονότα και ανατροπές. Νέες παρέες δημιουργήθηκαν, κάποιες άλλες χάλασαν, σχέσεις έφτασαν στα άκρα και ένας γλυκός έρωτας γεννήθηκε. Υλικό σε πρώτη μετάδοση θα μας δώσει επιπλέον πληροφορίες για όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι ενώ η Γραμμή Ζωής ενός συγκάτοικου θα προκαλέσει δυνατά συναισθήματα. Ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του που τον σημάδεψαν;

Μετά από την απόφαση της Σαμάνθας να μην κάνει χρήση του βέτο η Ευδοκία, η Σοφία και ο Steve βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο από το σπίτι του BIG BROTHER. Ποιους θα στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό και ποιος θα είναι εκείνος που στο τέλος του live θα πει το αντίο στους συγκατοίκους;

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.



Share your truth-Big Brother is – always- watching you!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00 και BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 21.00

Δείτε το τρέιλερ:





#BigBrotherGR

https://www.facebook.com/GRBigBrother

https://www.instagram.com/grbigbrother/?hl=en

https://twitter.com/grbigbrother?lang=en

Πηγή: skai.gr