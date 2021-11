Η αποχώρηση του Κωστή Στυλιανάκη στο 11ο live έφερε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι του BIG BROTHER. Οι περισσότεροι συγκάτοικοι ξαφνιάστηκαν ενώ υπήρξαν ορισμένοι που ανακουφίστηκαν από αυτή την εξέλιξη. Μία εβδομάδα μετά το κλίμα στο σπίτι παραμένει τεταμένο ενώ πλέον, με τους περισσότερους συγκατοίκους να είναι στη θέση του υποψηφίου, κανείς δεν μπορεί να νιώθει σίγουρος για την παραμονή του. Η Ευδοκία, η Μαρία, η Άννα, η Μαίρη ή ο Νάσος θα είναι εκείνος που θα αποχωριστεί τους φίλους του στο τέλος του αποψινού live;

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη υποδέχονται στο στούντιο του BIG BROTHER LIVE απόψε στις 22.00, δύο δυνατούς Survivors, τον Χάρη Γιακουμάτο, την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα και τον δημοσιογράφο του Love It, Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Το παιχνίδι της αλήθειας συνεχίζεται στο 12ο live με έναν… ερωτευμένο νέο. Ποιες ερωτήσεις του έχουν ετοιμάσει οι συγκάτοικοι για εκείνον και σε ποιες θα επιλέξει να απαντήσει; Τελικά η αλήθεια έχει ένα ή πολλά πρόσωπα;

Δείτε το τρέιλερ:



Παράλληλα, οι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα γίνουν και αποδέκτες των πιο τρυφερών μηνυμάτων από τους δικούς τους ανθρώπους.



