Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μας υποδέχονται απόψε στις 22.00 , στο ένατο LIVE του BIG BROTHER. και μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη σχολιάζουν την εβδομάδα των παικτών αλλά και τα κίνητρα και τις προθέσεις πίσω από συμπεριφορές.

Στο πλατό έρχεται ο Steve Μιλάτος για να μοιραστεί μαζί μας όσα έζησε μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, να σχολιάσει όσα βλέπει τώρα να συμβαίνουν αλλά και να μας μιλήσει για το πώς βίωσε ο ίδιος την αποχώρησή του. Πώς θα αντιδράσει η παρέα του όταν θα τον δει στο στούντιο;

Μία εντυπωσιακή γυναίκα του σπιτιού θα μιλήσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που έχει βιώσει παρουσιάζοντάς μας τη δική της Γραμμή Ζωής. Επιπλέον θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα σε πρώτη μετάδοση αλλά και τα μηνύματα που στέλνουν φίλοι και συγγενείς των υποψηφίων.

Η Ανχελίτα, ο Ισίδωρος, η Μαίρη, ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης βρίσκονται ένα βήμα πριν από την αποχώρηση από το σπίτι του BIG BROTHER. Ποιος θα αποχαιρετίσει τους συγκατοίκους του στο τέλος του live;

Δείτε το τρέιλερ:

Μετά την αποχώρηση μία έκπληξη περιμένει τους ένοικους του σπιτιού καθώς ο BIG BROTHER θα τους καλέσει σε live ψηφοφορία η οποία αυτή τη φορά δεν θα είναι για τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση αλλά για την ανάδειξη του νέου αρχηγού!



BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00 και

BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 22.00



