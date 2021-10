Δυναμικά θα ξεκινήσει το live απόψε στις 22.00 καθώς ο BIG BROTHER. θα ζητήσει από τους συγκατοίκους να ψηφίσουν το νέο τους αρχηγό πριν ακόμα να μάθουν ποιος αποχωρεί!

Τρεις γυναίκες με δυναμική παρουσία στο σπίτι του BIG BROTHER είναι υποψήφιες προς αποχώρηση. Η Ανχελίτα, η Σαμάνθα ή η Ευδοκία θα αποχαιρετήσει τους συγκατοίκους της στο τέλος του live;

Απόψε στις 22.00 ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μας καλωσορίζουν στο BIG BROTHER LIVE και μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη θα σχολιάσουν όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στο σπίτι την εβδομάδα που πέρασε.

Στο πλατό έρχεται μία… «LOVE IT» παρέα για να προσφέρει τη δική της ματιά στα γεγονότα. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Σίσσυ Καλλίνη και ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αναλύουν συμπεριφορές και θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις στους συγκατοίκους.

Δείτε το τρέιλερ:

Ένα πολυσυζητημένο αγόρι του σπιτιού αφηγείται τη δική του Γραμμή Ζωής ενώ θα παρακολουθήσουμε και αποσπάσματα από την εβδομάδα που πέρασε σε πρώτη μετάδοση.

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00 και

BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 22.00



