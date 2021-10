Μία εβδομάδα εντάσεων κορυφώνεται με το 8ο live του BIG BROTHER. Η αποχώρηση του Steve την περασμένη Παρασκευή έφερε ανακατατάξεις στις παρέες μέσα στο σπίτι. Η αρχηγία της Μαρίας και η αποχώρηση της Βιολέτας συνέβαλλαν στην αλλαγή των ισορροπιών στις σχέσεις ανάμεσα στους συγκατοίκους δημιουργώντας νέες φιλίες.

Στο αποψινό BIG BROTHER LIVE στις 22.00 ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα έχοντας πάντα κοντά τους στο σχολιασμό την Αφροδίτη Γραμμέλη θα μας βάλουν στα ενδότερα των γεγονότων της εβδομάδας, στις αιτίες των συγκρούσεων αλλά και τις αφορμές που χρησιμοποιήθηκαν από τους συγκατοίκους.

Στο πλατό θα βρεθεί ο περσινός συμμετέχων, Χρήστος Μακρίδης, για να μοιραστεί αναμνήσεις από το πρώτο BIG BROTHER, να κάνει τις δικές του παρατηρήσεις αλλά και να δώσει τις συμβουλές του στους συγκατοίκους.



Μία από τις δυναμικές παρουσίες του σπιτιού θα παρουσιάσει τη δική της Γραμμή Ζωής με τα γεγονότα που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα της. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του live ο BIG BROTHER θα προσκαλέσει τους συγκατοίκους σε μία ακόμα live ψηφοφορία για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου για την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Ευδοκία, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης Γαβαλάς είναι οι πέντε υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ποιος θα είναι εκείνος που θα βρεθεί εκτός σπιτιού στο τέλος του live; Η ψηφοφορία συνεχίζεται και κάθε ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00 και BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 22.00

