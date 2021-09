Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μας υποδέχονται απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ στο BIG BROTHER LIVE, για την πρώτη αποχώρηση της χρονιάς. Μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη, οι παρουσιαστές θα αναλύσουν τις συμπεριφορές των παικτών αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης εβδομάδας στο σπίτι του Μεγάλου Αδερφού.

Στο πλατό της εκπομπής, η εκθαμβωτική Ιωάννα Μαλέσκου θα μοιραστεί τη δική της άποψη και θα συνομιλήσει με τους συγκάτοικους.

Ο Ισίδωρος έκανε την ανατροπή και άλλαξε τις ισορροπίες με όσα μοιράστηκε με τους παίκτες και με τις αποφάσεις του. Απόψε με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ένας παίκτης δε θα βρίσκεται πλέον μέσα στο σπίτι του Μεγάλου Αδελφού. Αυτό όμως δε σημαίνει πως οι παίκτες θα μείνουν 13… αφού δύο νέα πρόσωπα θα κάνουν την είσοδό τους στο σπίτι χωρίς να τους δουν οι συγκάτοικοι, ή μάλλον καλύτερα χωρίς να τους δουν ακόμα…

Ποια νέα ανατροπή ετοιμάζει ο BIG BROTHER;



Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Δείτε το τρέιλερ:

Share your truth.

Big Brother is – always- watching you!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00 και BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 21.00



