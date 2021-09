Σε μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα και έντονες στιγμές μας καλωσορίζουν απόψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο BIG BROTHER LIVE στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Στο πλευρό τους η Αφροδίτη Γραμμέλη για να σχολιάσουν μαζί τα γεγονότα της εβδομάδας και με τις εύστοχες ερωτήσεις τους στους συγκατοίκους θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τα κίνητρα και τις σκέψεις πίσω από τις πράξεις τους.

Στην παρέα τους θα βρεθεί η Σοφία Δανέζη η οποία με την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο περσινό BIG BROTHER θα μπορέσει να ερμηνεύσει συμπεριφορές αλλά και ενδεχομένως να συμβουλεύσει τους συγκατοίκους.

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την είσοδο των ενοίκων στο σπίτι του BIG BROTHER και οι σχέσεις έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται και να δοκιμάζονται. Στο αποψινό live θα παρακολουθήσουμε video από το σπίτι σε πρώτη μετάδοση αλλά και την πρώτη Γραμμή Ζωής μίας από τις συμμετέχουσες. Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές στην έως τώρα πορεία της; Υπήρξαν γεγονότα που τη σημάδεψαν ή που της άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί;

Μελέτης, Μαίρη και Ευδοκία είναι οι αποψινοί υποψήφιοι προς αποχώρηση. Στο τέλος του live ένας από τους τρεις θα αποχαιρετήσει τους συγκατοίκους του και θα φύγει. Η ψηφοφορία συνεχίζεται και η κάθε ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε ποιον θα δείξει το κοινό την πόρτα της εξόδου από το σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού»;

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Δείτε το τρέιλερ:



Share your truth.

Big Brother is – always- watching you!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη στις 23.00

και

BIG BROTHER LIVE Παρασκευή στις 21.00

SOCIAL MEDIA

#BigBrotherGR

https://www.facebook.com/GRBigBrother

https://www.instagram.com/grbigbrother/?hl=en

https://twitter.com/grbigbrother?lang=en

Πηγή: skai.gr