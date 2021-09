Σε ένα διαφορετικό BIG BROTHER LIVE μας καλωσορίζουν απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα. Μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη οι παρουσιαστές θα αναλύσουν τα γεγονότα και τις συμπεριφορές της τέταρτης εβδομάδας.

Ο Δημήτρης Πυργίδης που γνωρίσαμε πέρσι μέσα από το BIG BROTHER έρχεται στο πλατό και φέρνει το… χάος! Τι θα συμβουλεύσει τους συγκατοίκους; Πώς θα σχολιάσει τα όσα παρακολουθούμε να διαδραματίζονται μέσα στο σπίτι; Ο πατέρας του Παναγιώτη, Βασίλης Πέτσας, έρχεται στο πλατό για να μοιραστεί μαζί μας ιστορίες από τη ζωή του γιου του. Τι έχει να πει στον ίδιο αλλά και στην Ανχελίτα;

Μία εβδομάδα γεμάτη ανατροπές που οδήγησε σε τέσσερις υποψηφιότητες κορυφώνεται με ένα ακόμα πιο ανατρεπτικό live και την είσοδο τριών νέων συγκατοίκων στο σπίτι του BIG BROTHER! Πώς θα αντιδράσουν οι ένοικοι όταν δουν την είσοδο των νέων προσώπων; Μία συγκάτοικος μοιράζεται απόψε τη δική της Γραμμή Ζωής. Ποια σημαντικά γεγονότα εξομολογείται;

Η Μαίρη, ο Νίκος, ο Steve και ο Νικόλας είναι οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ποιους θα αποφασίσει το τηλεοπτικό κοινό να κρατήσει μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER;

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

