Big Brother: Η αρχηγία κρίνεται στην ισορροπία - Δείτε το trailer

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη και η υποψηφιότητα του Χρήστου Γκικουρία δημιούργησαν νέα δεδομένα στο σπίτι του BIG BROTHER. Απόψε, Τρίτη 8 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν αλλά και τη δοκιμασία για την ανάδειξη νέου αρχηγού.
Η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη αιφνιδιάστηκαν από την αποχώρηση της Χριστίνας. Η ένταση ανάμεσα στον Χρήστο Γκικουρία και τον Γιώργο Αντωνιάδη συνεχίζεται και μετά το live. Ο Χρήστος Γκικουρίας έχει προβληματιστεί με την υποψηφιότητά του και προσπαθεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Ο Νίκος Ζαφειράκης βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, συμβουλεύοντας και δίνοντάς του δύναμη.
Η νέα εβδομάδα που ξεκινά καλεί τους συγκάτοικους σε δοκιμασία για την αρχηγία. Από αυτήν εξαιρείται, λόγω της υποψηφιότητάς του, ο Χρήστος Γκικουρίας. Ποιος από τους επτά συγκάτοικους ξέρει να κρατά καλύτερα ισορροπία; Η αναμέτρηση είναι δύσκολη και το πείσμα των συμμετεχόντων είναι αξιοσημείωτο! Πώς θα υποδεχτούν οι συγκάτοικοι το νέο αρχηγό;
Οι σχέσεις στο σπίτι του BIG BROTHER εξελίσσονται και μεταβάλλονται. Παρακολουθήστε όλες τις αλλαγές και τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!
BIG BROTHER
ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15
ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE
Δείτε το τρέιλερ:
Δείτε Exclusive αποσπάσματα:
Νίκος σε Χρήστο Γκ.: «Δίπλα σου θα είμαι»
Χρήστος Γκικουρίας: «Τι θα τραβήξω αυτή την εβδομάδα!»
Ζωή: «Πώς έμεινε αυτή…;»
