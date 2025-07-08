Big Brother: Η αρχηγία κρίνεται στην ισορροπία - Δείτε το trailer

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη και η υποψηφιότητα του Χρήστου Γκικουρία δημιούργησαν νέα δεδομένα στο σπίτι του BIG BROTHER. Απόψε, Τρίτη 8 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν αλλά και τη δοκιμασία για την ανάδειξη νέου αρχηγού.

Η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη αιφνιδιάστηκαν από την αποχώρηση της Χριστίνας. Η ένταση ανάμεσα στον Χρήστο Γκικουρία και τον Γιώργο Αντωνιάδη συνεχίζεται και μετά το live. Ο Χρήστος Γκικουρίας έχει προβληματιστεί με την υποψηφιότητά του και προσπαθεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Ο Νίκος Ζαφειράκης βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, συμβουλεύοντας και δίνοντάς του δύναμη.

Η νέα εβδομάδα που ξεκινά καλεί τους συγκάτοικους σε δοκιμασία για την αρχηγία. Από αυτήν εξαιρείται, λόγω της υποψηφιότητάς του, ο Χρήστος Γκικουρίας. Ποιος από τους επτά συγκάτοικους ξέρει να κρατά καλύτερα ισορροπία; Η αναμέτρηση είναι δύσκολη και το πείσμα των συμμετεχόντων είναι αξιοσημείωτο! Πώς θα υποδεχτούν οι συγκάτοικοι το νέο αρχηγό;

Οι σχέσεις στο σπίτι του BIG BROTHER εξελίσσονται και μεταβάλλονται. Παρακολουθήστε όλες τις αλλαγές και τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Νίκος σε Χρήστο Γκ.: «Δίπλα σου θα είμαι»

Χρήστος Γκικουρίας: «Τι θα τραβήξω αυτή την εβδομάδα!»

Ζωή: «Πώς έμεινε αυτή…;»

