Big Brother: Η απονομή των... Big Brother Awards - Απόψε στις 23.15 στον ΣΚΑΪ – Δείτε το τρέιλερ

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ… BIG BROTHER AWARDS

Στο σπίτι στρώνεται κόκκινο χαλί και οι συγκάτοικοι ετοιμάζονται για τα BIG BROTHER AWARDS στο νέο επεισόδιο, απόψε, Σάββατο 12 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ. Ποιος παίρνει βραβείο «καλύτερης στρατηγικής» και ποιος «ίντριγκας»; Οι απονομές έχουν γέλιο, συγκίνηση και ορισμένες στιγμές… πικρία.

Η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι οι τέσσερις υποψήφιοι για αυτή την εβδομάδα. Πώς νιώθουν με αυτή τους την υποψηφιότητα και τι προβλέψεις κάνουν για το αποτέλεσμα; Οι υπόλοιποι συγκάτοικοι συνειδητοποιούν πως έχουν περάσει στον Ημιτελικό και δεν μπορούν να το πιστέψουν!

Την ώρα της απονομής των βραβείων, ο Χρήστος Ντεντόπουλος απονέμει στη Ζωή Ασουμανάκη αυτό του πιο «παρεξηγημένου ατόμου» μέσα στο σπίτι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, εκείνη συνειδητοποιεί πως η κίνηση αυτή έκρυβε μία ειρωνεία από την πλευρά του και πληγώνεται…

Η Nancy Tawby και ο Γιώργος Αντωνιάδης δείχνουν να ξεπερνούν την κρίση στη σχέση τους και να καταλαβαίνουν πλέον περισσότερο ο ένας τον άλλο.

Αν θέλετε να βλέπετε σε αληθινό χρόνο όλες τις εξελίξεις μέσα από το BIG BROTHER μπορείτε να συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID και να μη χάνετε λεπτό!

