Ο BIG BROTHER της νέας εποχής επιστρέφει στον ΣΚΑΪ αύριο στις 21.00 και δεν θα σας αφήσει να κλείσετε… μάτι!

Μία μέρα μας χωρίζει από την πρεμιέρα του «βασιλιά» των ριάλιτι και έφτασε η στιγμή να γνωρίσετε τους 14 παίκτες που θα περάσουν το κατώφλι από το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού.

Παίκτες με διαφορετικούς χαρακτήρες, έντονες προσωπικότητες και ξεχωριστές ιστορίες που διεκδικούν μία θέση στην καρδιά του τηλεοπτικού κοινού. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις τους όταν γνωρίσουν τους νέους τους συγκάτοικους; Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη εντύπωση για τη διαμόρφωση των σχέσεων μέσα στο σπίτι;

Αύριο στις 21.00 στην πρεμιέρα του BIG BROTHER στον ΣΚΑΪ με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την Ναταλί Κάκκαβα θα δοθούν όλες οι απαντήσεις…

Κοντά τους με τον εύστοχο σχολιασμό της θα βρίσκεται η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Share your truth.

Big Brother is – always- watching you!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ BIG BROTHER

Ανχελίτα

Η 25χρονη τραγουδίστρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Άριστη μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Αλίμου, ήταν πάντα ατίθαση και… πνεύμα αντιλογίας! Έχει κυκλοφορήσει δικό της τραγούδι και έχει εμφανιστεί σε διάφορες μουσικές σκηνές πλαισιώνοντας γνωστούς καλλιτέχνες, όπως τον Σταμάτη Γονίδη. Δεν εμπιστεύεται εύκολα τους ανθρώπους, δηλώνει πάντα ειλικρινής και αν κάποιος προδώσει την εμπιστοσύνη της, γίνεται «ταύρος σε υαλοπωλείο»! Δεν έχει φίλες ή φίλους, έχει μόνο γνωστούς και παρέες γιατί φοβάται μην πληγωθεί. Στο Big Brother μπαίνει ελεύθερη και ωραία, έτοιμη να ζήσει την εμπειρία του Μεγάλου Αδελφού… μέχρι τον τελικό!

Μαίρη Βαρσάμη

Είναι 36 ετών και μένει στο Κολωνάκι. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά και από 22 ετών εργάζεται σε πολυεθνικές εταιρείες. Το 2021, πήρε δραστικές αποφάσεις για τη ζωή της, χώρισε από τη σχέση της και αποφάσισε να ιδρύσει τη δική της εταιρεία επικοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι φίλοι της την χαρακτηρίζουν «παθιασμένο άνθρωπο με καλή και ρομαντική ψυχή», ενώ η ίδια δηλώνει… αμετακίνητη στις θέσεις και απόψεις της. Έρχεται εύκολα σε αντιπαράθεση αν κάτι την ενοχλήσει ή προσβάλλει. Έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, αγαπημένος της συγγραφέας είναι ο Αλμπέρ Καμύ και στα άμεσα σχέδια της είναι να κάνει τη δική της οικογένεια με πολλά παιδιά.

Μελέτης Γαβαλάς

Είναι 29 ετών, είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάζεται σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα. Είναι κοινωνικός, έχει χιούμορ, έντονο ταπεραμέντο και μιλάει πολύ… πάρα πολύ! Έχει άποψη για τα πάντα και συχνά τη διατυπώνει στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, τον έχουν μπλοκάρει πολλές φορές γι’ αυτό το λόγο αλλά δεν τον νοιάζει αφού «ζει για να τοποθετείται». Θεωρεί τον εαυτό του άνδρα κυνηγό αλλά του αρέσει πολύ να κάνουν το πρώτο βήμα και οι γυναίκες. Από τη showbiz του αρέσουν η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Καινούργιου ενώ θαυμάζει τον Τριαντάφυλλο αφού τον θεωρεί τέλειο οικογενειάρχη!

Ισίδωρος Δούνης

Κατάγεται από την Κάρυστο και είναι 25 ετών. Όταν ήταν 18 ετών έχασε τον πατέρα του και η απώλεια αυτή στάθηκε η αφορμή για να στραφεί επαγγελματικά στον ιερατικό χώρο αναζητώντας απαντήσεις. Το πώς κατέληξε αισθητικός στον Πειραιά είναι μια άλλη ιστορία! Ήρεμος και υπομονετικός, από μικρός έχει μάθει να σηκώνει ανάστημα και να απαντάει με ευφράδεια και ιδιαίτερα πικάντικο λόγο σε τυχόν σχόλια. Είναι λάτρης του φλερτ και θέλει να γίνεται το… μήλο της Έριδος. Προτιμά τις περιστασιακές σχέσεις. Στο σπίτι του Big Brother μπαίνει θέλοντας να πρωταγωνιστήσει και έχοντας ως motto… «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα!»

Σύλια Καραμολέγκου

Η Instagrammer & TikToker είναι 23 ετών, έχει καταγωγή από Σαντορίνη, ζει στην Αθήνα και δηλώνει γεννημένη για να γίνει… star! Έχει σπουδάσει Αισθητική και Επαγγελματικό Μακιγιάζ με τα οποία ασχολείται επαγγελματικά. To TikTok μπήκε στη ζωή της ξαφνικά πριν ένα χρόνο, όταν άρχισε να «πατάει» πάνω σε βιντεάκια με φωνές. Σήμερα έχει πάνω από 75000 followers! Θεωρεί ότι το βλέμμα της είναι το πιο σέξι στοιχείο επάνω της και θεωρεί πως ίσως είναι και αυτό που ζηλεύουν σε εκείνη οι γυναίκες και γίνονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές μαζί της!

Steve Milatos

Το μοντέλο & influencer είναι 29 ετών. Έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, μένει στην Αθήνα αλλά δηλώνει παιδί της επαρχίας! Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας περπατώντας σε διεθνείς πασαρέλες. Πρόσφατα και μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών παντρεύτηκε και… χώρισε! Μπαίνοντας στο σπίτι του Big Brother σκοπεύει να ξεδιπλώσει άγνωστες, προς τον κόσμο, πτυχές της προσωπικότητάς του και να αποδείξει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά… ποζάρει !

Σαμάνθα Μίσοβιτς

Είναι 18 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Ο πατέρας της είναι Σέρβος και η μητέρα της, Ουκρανή. Από μικρή ασχολείται με το Tae Kwon Do σε επίπεδο πρωταθλητισμού, άθλημα που της έδωσε φοβερή πειθαρχία και αντοχή. Και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά φάνηκαν πολύ χρήσιμα όταν, σε ηλικία 12 ετών, οι γονείς της την έστειλαν σε στρατιωτικό camp στη Σερβία! Εργάζεται ως μοντέλο και έχει κερδίσει τίτλους σε Κρητικά αλλά και Πελοποννησιακά καλλιστεία. Θέλει να κάνει καριέρα στον Στρατό ή την Αστυνομία… αλλά όλα αυτά, μετά το Big Brother!

Γιώτα Μυλωνά

Ανέμελη, εύθυμη και… μποέμ η 38χρονη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει Πληροφορική αλλά όνειρό της είναι, σε δέκα χρόνια, να βρίσκεται στην Ταϊλάνδη και να έχει το δικό της cocktail bar! Δεν της αρέσουν καθόλου οι αισθητικές επεμβάσεις, προτιμά τη φυσική ομορφιά… και δηλώνει πως στο σπίτι του Big Brother δεν θα μπορούσε να συναναστραφεί με τέτοιες συγκατοίκους! Συστήνεται ως δύο άνθρωποι, η Γιωτάρα και το Γιωτάκι, το Γιν και το Γιανγκ, δυο αντίθετες δυνάμεις και προσωπικότητες. Πώς άραγε θα διαχειριστούν οι συγκάτοικοί της, αυτούς τους... δύο ανθρώπους;

Στέφανος Νικολός

Ο 35χρονος με τη χαρακτηριστική μακριά του γενειάδα έρχεται με φόρα και τρέλα από τα Τρίκαλα στο σπίτι του Big Brother! Αγρότης από τα γεννοφάσκια του, σήμερα καλλιεργεί περισσότερα από 100 στρέμματα πεπόνια, καρπούζια και βαμβάκι. Η ζωή στο χωριό είναι δύσκολη και κάπως μονότονη. Έτσι είπε να αλλάξει παραστάσεις, να ξεφύγει και να... οργώσει νέα γη. Κοινωνικός, εξωστρεφής, με ιδιαίτερη αδυναμία στο ωραίο φύλο, έρχεται με όρεξη να διεκδικήσει το έπαθλο και γιατί όχι την καρδιά μιας μελαχρινής αιθέριας ύπαρξης καθώς δεν του αρέσουν καθόλου οι ξανθιές!

Παναγιώτης Πέτσας

O 22χρονος instagrammer και μοντέλο γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γλυφάδα. Στόχος και όνειρό του είναι να γίνει διάσημος και πλούσιος ηθοποιός στην Αμερική. Παράλληλα, επιθυμεί να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στο χώρο του modelling ως alternative μοντέλο και να κάνει καμπάνιες για μεγάλες εταιρείες. Του αρέσουν η γυμναστική, τα τατουάζ, τα piercing, δηλώνει δεινός μάγειρας καθώς επίσης και λάτρης του γυναικείου φύλου! Στο σπίτι του Big Brother, θα είναι ήρεμη δύναμη και θα μιλάει μόνο όταν πρέπει! Όταν όμως μιλήσει, θα τα πει… έξω από τα δόντια!

Ελένη Σπανού

Είναι 23 ετών και κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη. Εκεί μεγάλωσε με τη μητέρα της και την αδελφή της αλλά τώρα ζει με τους παππούδες της. Εργάζεται σε καφέ μπαρ, έχει σπουδάσει μακιγιάζ και φέτος παίρνει το πτυχίο της ως βρεφονηπιοκόμος. Στο Big Brother μπαίνει για να δώσει ένα μήνυμα κατά της γυναικείας κακοποίησης αλλά και του bullying, των οποίων θύμα έχει υπάρξει και η ίδια. Ευαίσθητη αλλά όχι αδύναμη, κλαίει συχνά και δηλώνει «η χειρότερη μαγείρισσα που θα περάσει από το Big Brother» καθώς ξέρει να κάνει τοστ… και αυτό με το ζόρι!

Κώστας Στυλιανάκης

Γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1986 και μεγάλωσε στο Τυμπάκι της Κρήτης. Έχει καφενείο μαζί με τη μητέρα του στη Μεσσαρά, ασχολείται όμως και με τις ελιές που καλλιεργεί η οικογένειά του. Έχει κάνει 17 κουμπαριές, αλλά δεν έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ντυμένος γαμπρός και αυτός είναι και ο καημός της μητέρας του! Δηλώνει ότι θα παντρευτεί όταν βρεθεί η κατάλληλη νύφη για εκείνον η οποία θα πρέπει να είναι δυναμική και με πολλά τατουάζ. Γενικά συνάπτει εύκολα φιλίες και αυτό πιστεύει πώς θα γίνει και στο σπίτι του Big Brother. Οι συγκάτοικοί του -και οι τηλεθεατές- όπως λέει, θα τον αγαπήσουν για τα αστεία του, την έντονη προφορά του, τους χορούς που θα ρίξει… και εννοείται για τις μαντινάδες που θα αυτοσχεδιάζει!

Νίκος Τακλής

Είναι 30 ετών και μεγάλωσε στα Βέρβενα Αρκαδίας, τα τελευταία όμως 5 χρόνια τον γνωρίζουν… και οι ηφαιστειακές πέτρες της Σαντορίνης όπου εργάζεται ως τουριστικός πράκτορας και αυτοαποκαλείται «το καλύτερο καμάκι στο λιμάνι του νησιού!» Ανοιχτόμυαλος, κοινωνικός και επικοινωνιακός, είναι περιζήτητος στις τουριστικές εταιρίες στο λιμάνι της Σαντορίνης γιατί εύκολα κλείνει πελάτες. Αγαπά τα ταξίδια, την περιπέτεια και λατρεύει το ωραίο φύλο. Το σεξ για εκείνον είναι σαν το νερό. Πόσες μέρες άραγε αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός χωρίς... νερό;

Ευδοκία Τσαγκλή

Γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 30 ετών και πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και yoga. Ασχολήθηκε με τη διοργάνωση πάρτι σε διάφορα clubs της techno & house μουσικής κυρίως στη Γερμανία και την Ibiza. Ανήσυχο πνεύμα, λάτρης της φύσης και του ελεύθερου camping, πιστεύει στην αυτοβελτίωση και στην αυτογνωσία. Ευαίσθητη και ευσυγκίνητη, βρίσκεται σε μία συνεχή αναζήτηση… Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά αλλά αντιλαμβάνεται πολλά περισσότερα μέσα από τη γλώσσα του σώματος! Τα τελευταία 4 χρόνια, είναι συνειδητά μόνη της και έχει περισσότερους άνδρες φίλους παρά γυναίκες.

