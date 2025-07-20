Στην τελική ευθεία του Big Brother μας βάζει ο κρίσιμος ημιτελικός απόψε, Κυριακή 20 Ιουλίου, στις 22.50, στον ΣΚΑΪ. Στο live που θα μας αποκαλύψει τους φιναλίστ, ο Πέτρος Λαγούτης θα υποδεχτεί στο πλατό τον δημοφιλή τραγουδιστή Τριαντάφυλλο και τους πρώην συγκάτοικους, Χρήστο Γκικουρία και Διονυσία Κούκιου.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τριαντάφυλλος μπήκε στο σπίτι του Big Brother και έφτιαξε τη διάθεση στους συγκάτοικους με τα τραγούδια του. Πώς του φάνηκε η διαδικασία και ποια η άποψή του για αυτούς; Ο Χρήστος Γκικουρίας, όντας μία εβδομάδα εκτός σπιτιού, πώς βλέπει τις εξελίξεις μέσα σε αυτό; Η Διονυσία Κούκιου ποιες προβλέψεις κάνει για τις συμμαχίες στο σπίτι του Big Brother, μία ανάσα από τον τελικό; Όλες οι απαντήσεις δίνονται στο live!

Όσα συζήτησε ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, με τους συγκατοίκους προκάλεσαν αίσθηση και απόψε θα μεταφέρει στο πλατό και το κλίμα από τις συναντήσεις τους.

Τα γεγονότα της εβδομάδας για ακόμα μία φορά ήταν πολλά και έντονα. Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή θα μας δώσουν μία καλύτερη εικόνα για όλα όσα συμβαίνουν στο σπίτι του Big Brother, τώρα που οδεύουμε προς τον τελικό.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Χρήστος Ντεντόπουλος και η Nancy Tawby θέλουν να βρεθούν στον τελικό και να διεκδικήσουν το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ. Αυτό όμως είναι αποκλειστικά απόφαση του τηλεοπτικού κοινού. Σε ποιους πέντε θα δώσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

