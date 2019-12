Οι δια βίου skiers και snowboarders μετανιώνουν που δεν έγιναν μετεωρολόγοι.

Κάθε χρόνο προσπαθούν να προβλέψουν αν η σεζόν πρόκειται να είναι αρκετά καλή για να προγραμματίσουν ταξίδι σε κάποιο ορεινό θέρετρο για σκι.

Ωστόσο τώρα έχουν ένα σύμμαχο, τον χάρτη, Be Snow Sure, ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο, όπως δήλωσε ο Εντ Ράινε διευθυντής της We are Sno, σχολής χιονοδρομίας, σύμφωνα με το travelandleisure.

Ο χάρτης Be Snow Sure απαντά σε κρίσιμα για έναν λάτρη των χειμερινών σπορ ερωτήματα αξιοποιώντας στοιχεία χιονοπτώσεων των τελευταίων 10 χρόνων από τα 200 καλύτερα θέρετρα σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι χρήστες πρέπει απλώς να εισάγουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες ταξιδιού τους και τις επιθυμητές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, ο χάρτης Be Snow Sure προσδιορίζει και χαρτογραφεί τα κορυφαία 10 θέρετρα που πληρούν τα κριτήρια τους και προβλέπει τις συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν κατά την άφιξη.

Το εργαλείο έχει επίσης δεδομένα για τις σχολικές διακοπές και αργίες σε κάθε περιοχή για να βοηθήσει τους χρήστες να αποφύγουν τις εβδομάδες τουριστικής αιχμής.

"Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των skiers και των snowboarders που επιλέγουν διακοπές με κριτήριο το φρέσκο χιόνι έχει αυξηθεί σημαντικά" πρόσθεσε ο Ράινε. "Αλλά, οι αλλαγές στο κλίμα έχουν κάνει πιο δύσκολη την εγγύηση ότι θα ισχύουν κατάλληλες συνθήκες. Το Be Snow Sure έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν νέα χιονοδρομικά κέντρα που είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερες ποσότητες χιονόπτωσης, μειώνοντας την αβεβαιότητα και την πιθανότητα απογοήτευσης" εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ