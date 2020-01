Καλή βραδιά για το Netflix και το HBO αποδείχθηκε η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Critics Choice Awards που απονέμει η Ένωση Κριτικών, Broadcast Film Critics Association αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Στην 25η τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σάντα Μόνικα με παρουσιαστή τον ηθοποιό και τραγουδιστή, Τέι Τιγκς βραβεύθηκαν οι ταινίες “ The Irishman” και “ Marriage Story” και η τηλεοπτική σειρά “ When they see us” (Netflix) και οι τηλεοπτικές σειρές “ Watchmen” και “ Succession” (ΗΒΟ).

Το “ Once Upon a Time in Hollywood” κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Άλλα τρία βραβεία κέρδισε η ταινία στις κατηγορίες, Καλύτερου Β’ Ανδρικού στον Μπραντ Πιτ, Καλύτερου Σεναρίου στον Κουέντιν Ταραντίνο και Καλύτερης Σκηνογραφίας για τις Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέι.

Από τις τηλεοπτικές σειρές τα περισσότερα βραβεία απέσπασε η σειρά “ Fleabag” κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμική Σειρά, Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά (Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ) και Καλύτερος Β’ Ρόλος σε Κωμική Σειρά (Άντριου Σκοτ).

Ο Τζέρεμι Σκοτ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε τηλεοπτική δραματική σειρά “ Succession”.

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας βραβεύθηκαν ο Σαμ Μέντες για το “ 1917” και ο Μπονγκ Τζουν-Χο για το “ Parasite”, στην Κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου βραβεύθηκε ο Χοακίν Φίνιξ “ Joker” και στην Κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου η Ρενέ Ζελβέγκερ “ Judy”.

Ο Έντι Μέρφι τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς και η Κρίστεν Μπελ παρέλαβε το τέταρτο ετήσιο βραβείο #SeeHer Award για την επιρροή της στην εικόνα των γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ