Η αλήθεια είναι πως είτε το αρνούμαστε, είτε όχι, όπως και στην κανονική ζωή, έτσι και στον πλανήτη Hollywood έχουμε τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές μας. Και ενώ όλοι μας γνωρίζουμε πως μερικοί από τους αγαπημένους μας αστέρες μπορεί να είναι κάτι άλλο και να δείχνουν κάτι άλλο, μια υπάλληλος εστιατορίου -η οποία έτυχε να συναντήσει αρκετούς από αυτούς από κοντά- αποφάσισε μέσα από ένα της βίντεο να αποκαλύψει τους 4 χειρότερους celebrities. Ο λόγος για την πρώην hostess σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης, Julia Carolan, η οποία μίλησε στο TikTok και αποκάλυψε ποιοι κατά τη γνώμη της ήταν οι χειρότεροι celebs που εξυπηρέτησε, εξηγώντας τους λόγους.

Kendall Jenner: «Η Kendall, η οποία ερχόταν στο εστιατόριο πολύ συχνά, ήταν πάντα 'κρύα'με το προσωπικό. Μάλιστα, έχει κάποιον να μιλάει για εκείνη και δε μιλάει απευθείας με το προσωπικό. Θα δώσω το δικαίωμα της αμφιβολίας και θα πω ότι ο λόγος που το κάνει είναι ότι ίσως ντρέπεται. Από τις εμπειρίες μου μαζί της, πρέπει να της δώσω ένα 4/10».

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 29, 2020 at 9:23am PST

Cameron Dallas: «Η αλήθεια είναι πως η εμπειρία μου μαζί του δεν ήταν η καλύτερη. Μαζί με έναν φίλο του τηλεφώνησαν λίγο μετά από την ώρα που κλείσαμε και επέμεναν να μείνουμε ανοιχτοί για χάρη τους. Το έπαιξαν λίγο το ‘ξέρεις ποιος είμαι εγώ’. 4/10. Ήταν αγενής».

A post shared by Cameron Dallas (@camerondallas) on Apr 27, 2020 at 10:05am PDT

Hailey Bieber: 3.5/10 «Μετά, έχουμε την κυρία Bieber. Η άποψή μου γι' αυτήν είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Την έχω συναντήσει αρκετές φορές και κάθε φορά δεν ήταν καλή. Πραγματικά θέλω να τη συμπαθήσω, αλλά πρέπει να της δώσω ένα 3.5/10. Συγγνώμη». Aξίζει να σημειώσουμε πως η Hailey μόλις άκουσε το γεγονός, έσπευσε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να πει ότι λυπάται.

Hailey Bieber apologizes to NYC restaurant hostess who said model 'was not nice' in viral TikTok video https://t.co/Q5fD6BBN4z