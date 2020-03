Οι πρώτες εικόνες του Ρόμπερ Πάτινσον με το κοστούμι του Batman (Batsuit) και του νέου Batmobile, του οχήματος του υπερήρωα είναι γεγονός.

Ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας Batman, Ματ Ριβς δημοσίευσε τις φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν μια ρεαλιστική έκδοση της Gotham, στη σελίδα του στο Twitter.

Το όχημα του Batman είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που εμφανίστηκε στις πρόσφατες ταινίες. Είναι μια ειδική κατασκευή, μία βελτιωμένη έκδοση αμερικανικού muscle car της δεκαετίας του '60.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα υποδυθεί τον σούπερ ήρωα στη νέα ταινία της DC, στην οποία η Ζόι Κράβιτς θα είναι η Catwoman και o Πολ Ντέινο ο Riddler.

Ο Ματ Ριβς, του οποίου η πιο πρόσφατη ταινία ήταν το “ War for the Planet of the Apes” αποκάλυψε ότι τη μουσική επένδυση της ταινίας έχει αναλάβει ο Μάικλ Τζακίνο.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος έχει υποδυθεί τον Batman κάλεσε τον Πάτινσον να μην ακούει όσους διαφωνούν με την επιλογή του για πρωταγωνιστή και “ να ενσαρκώσει τον δικό ρόλο του".

“ Είναι ένας συναρπαστικός ηθοποιός και μια εξαιρετική επιλογή" τόνισε.

Ο Βρετανός ηθοποιός ανακοινώθηκε ως ο επόμενος Batman στα μέσα Μαΐου του 2019..

Πηγή: skai.gr